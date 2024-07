Découvrez les jeunes membres de la famille Morgan dans Dexter: Original Sin

Paramount+ et Showtime ont dévoilé les premières images de Dexter: Original Sin, une série préquelle qui retrace l'adolescence du célèbre tueur en série incarné par Michael C. Hall dans la série originale.

Dexter: Original Sin dévoile ses premières images

Les fans de la série culte Dexter ont maintenant un avant-goût de ce qui les attend dans le prequel, Dexter: Original Sin. Les premières images de la série, où nous découvrons la jeune famille Morgan, ont été révélées.

Si l’histoire de Dexter, incarné par Michael C. Hall, s’est terminée avec Dexter: New Blood en 2021, une nouvelle série préquelle de Showtime nous ramène à une version plus jeune du personnage. Elle met en scène un jeune Dexter, interprété par Patrick Gibson, qui rejoint la police de Miami en tant que stagiaire tout en luttant contre ses désirs sombres.

Un casting prometteur

En plus de Patrick Gibson, le casting de Dexter: Original Sin comprend également Christian Slater dans le rôle de Harry Morgan et Molly Brown dans celui de Debra Morgan. Le casting est crucial, car c’est l’une des principales raisons du succès de Dexter, en plus de l’écriture forte.

La performance de Hall en tant que Dexter était à la fois intimidante et effrayante, mais comprenait aussi beaucoup d’humour maladroit. Gibson, par conséquent, a un travail difficile à accomplir en tant que star de Dexter: Original Sin.

Des défis à relever

Cependant, avec des projets comme The OA, Shadow and Bone et Tolkien à son actif, Gibson semble avoir les compétences nécessaires. Brown, qui a joué dans des séries comme Evil et Billions, devra aussi s’adapter à un rôle différent de ceux qu’elle a joués auparavant.

Slater, l’acteur le plus expérimenté des trois, semble prêt à prendre une part plus importante dans l’intrigue avec son personnage de Harry. Les autres acteurs, dont Christina Milian, James Martinez et Alex Shimizu, joueront également un rôle crucial pour la réussite de la série. Dexter: Original Sin fait face à des défis, mais les premières images sont prometteuses.