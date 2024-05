Tout savoir sur Dexter: Original Sin

Dexter: Original Sin est une série préquelle explorant la jeunesse du personnage Dexter Morgan et mettant en lumière ses premières années ainsi que la formation de ses pulsions meurtrières.

L’univers de la série culte Dexter continue de s’étendre avec l’annonce d’une préquelle, Dexter: Original Sin. Basée sur le roman de Jeff Lindsay, Darkly Dreaming Dexter, la série originale a marqué les années 2000 par son intrigue complexe et sa morale délibérément ambiguë.

The "Dexter" prequel series is now titled "Dexter: Original Sin" and will star Patrick Gibson as Dexter, Christian Slater as his adopted father Harry and Molly Brown as his sister Debra.

The show is set in 1991, 15 years before the events of "Dexter."https://t.co/MLT8K6xgLd

