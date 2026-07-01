Netflix adapte Persona en live-action, un pari scruté de près

Netflix prépare une série live-action Persona avec Shawn Levy et Christopher Monfette. Une première pour la licence, déjà très discutée.

En bref Netflix prépare une série live-action Persona

Shawn Levy et Christopher Monfette pilotent le projet

Les fans hésitent entre curiosité et méfiance

Persona va passer en live-action chez Netflix. Et, franchement, c’est le genre d’annonce qu’on n’avait pas vraiment sur la carte il y a encore quelques mois. La licence d’Atlus, très codée, très stylisée, très liée à son identité visuelle et musicale, entre pour la première fois dans ce terrain-là.

Un choix que personne n’avait vraiment vu venir

Le projet prend la forme d’une série TV en prises de vues réelles. Côté production, on retrouve Shawn Levy et Robert Atwood pour 21 Laps. À l’écriture, Christopher Monfette, déjà passé par Star Trek: Picard et attendu sur Marvel’s VisionQuest, sera aussi showrunner.

Ce n’est pas un détail. Sur une adaptation comme Persona, le choix du showrunner compte presque autant que la licence elle-même. Il faut quelqu’un capable de tenir ensemble mystère, drame adolescent, règles de monde et étrangeté visuelle, sans transformer le tout en simple série fantastique pour algorithme.

Hollywood a changé de regard sur les jeux vidéo

Il y a quelques années, une adaptation de jeu vidéo sentait souvent le produit bancal. On regardait ça par curiosité, parfois par loyauté, rarement avec confiance. Le climat a changé.

Des projets comme The Last of Us sur HBO, Fallout chez Prime Video ou les films Sonic the Hedgehog ont montré qu’une adaptation sérieuse, pensée pour le bon format, peut parler aux fans sans se couper du grand public. Mieux, elle peut fabriquer de nouveaux publics. C’est ce contexte qui rend l’arrivée de Persona crédible aujourd’hui, alors qu’elle aurait semblé franchement improbable il n’y a pas si longtemps.

Le vrai point d’interrogation, c’est l’histoire choisie

Pour l’instant, le flou reste entier sur un point central, quelle histoire sera adaptée. Et là, vous voyez tout de suite le problème. Persona n’est pas une saga avec un seul récit évident à transposer. Le choix du jeu, de la période, du ton, voire du degré de fidélité, va décider presque tout.

Résultat, les réactions partent déjà dans deux directions. Une partie du public voit un vrai potentiel dans un autre médium, à condition de préserver ce qui fait l’ADN de la série, notamment son ambiance et sa musique. L’autre regarde surtout le logo Netflix et se méfie. En gros, certains espèrent un résultat du niveau de One Piece, d’autres redoutent un faux pas comparable à Cowboy Bebop.

Pourquoi cette annonce compte au-delà du simple casting

Cette adaptation ne raconte pas seulement l’état de forme des franchises de jeux vidéo. Elle dit aussi quelque chose de plus large sur l’appétit actuel des plateformes pour des univers déjà installés, mais pas forcément faciles à digérer. Persona, ce n’est pas une licence simple à lisser.

Si Netflix réussit, ce sera un signal intéressant pour tout un pan du jeu japonais, celui qu’on pensait trop particulier pour le live-action. Si ça rate, on reparlera encore de ce vieux réflexe d’acheter une marque avant de comprendre ce qui la rend spéciale. Pour l’instant, une seule certitude, le dossier avance, mais il manque encore l’essentiel, la forme concrète que prendra cette première adaptation.