La Geeked Week 2024 de Netflix démarrera le 16 Septembre

Pour la première fois, l'édition de cette année comprend un événement en présentiel pour les fans.

TL;DR Netflix organise son évènement Geeked Week 2024 en septembre.

Un évènement en personne est prévu à Atlanta le 19 septembre.

Des mises à jour concernant les émissions, films et jeux Netflix seront annoncées.

La Geeked Week 2024 de Netflix promet d’être riche en surprises

Après d’anciennes éditions couronnées de succès, Netflix annonce avec enthousiasme l’organisation de son évènement annuel, la Geeked Week 2024. Prévue pour la semaine du 16 septembre, l’ambiance festive et geek ne manquera pas d’envahir les foyers des aficionados.

Rassemblement en personne

Cette année, le géant du streaming a réservé une surprise de taille à ses fans : un évènement en personne. Le 19 septembre, les inconditionnels auront le privilège de se retrouver dans la ville d’Atlanta. Une belle occasion pour tous les passionnés de partager leur amour des contenus Netflix.

Des annonces très attendues

Pendant cette semaine spéciale, de nombreux fans attendent avec impatience les nouvelles et mises à jour concernant leurs émissions, films et jeux préférés. Selon un teaser diffusé par Netflix, des annonces sont à prévoir pour un panel de programmes très larges, allant du phénomène Squid Game – dont le retour en décembre est annoncé – à la série Mercredi.

Surprises et nouveautés

La bande-annonce suggère également de bonnes nouvelles du côté de Monument Valley, une série prévue pour enrichir la bibliothèque de jeux Netflix cette année. De plus, une suite serait en cours de production, pour le plus grand bonheur des fans. Des séries populaires comme Avatar : Le Dernier maître de l’air, Tomb Raider, One Piece et certainement la série phare de Netflix, Stranger Things, seront aussi à l’ordre du jour. Cette nouvelle édition de la Geeked Week de Netflix promet donc d’être pleine de surprises et réjouira sans aucun doute les fans du monde entier.