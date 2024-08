« Squid Game » : la saison 2 débarque sur Netflix le 26 décembre

La dernière saison sera diffusée en streaming en 2025.

TL;DR La saison 2 de Squid Game sortira le 26 décembre sur Netflix.

Netflix planifie également un jeu multijoueurs Squid Game en parallèle.

La bataille entre Seong Gi-hun et Front Man continuera jusqu’à la saison 3.

La suite de Squid Game est en route

Le succès phénoménal coréen, Squid Game, fera très prochainement son grand retour sur Netflix. Trois ans après avoir conquis le public américain, la deuxième saison de l’émission est prévue pour le 26 décembre. La plateforme de streaming a également annoncé une troisième saison prévue pour 2025.

Un combat acharné en perspective

Bien que le teaser de la saison 2 reste évasif, Netflix a partagé quelques détails supplémentaires sur l’intrigue. Selon une lettre du directeur et scénariste de la série, Hwang Dong-hyuk, le personnage de Seong Gi-hun, qui avait promis de se venger à la fin de la première saison, est de retour dans le jeu. Parviendra-t-il à réussir sa revanche ? « Front Man ne semble pas être un adversaire facile cette fois non plus. La féroce confrontation entre leurs deux mondes se poursuivra jusqu’à la finale de la série avec la saison 3, qui vous sera présentée l’année prochaine », affirme-t-il en promettant une « montée d’adrénaline ».

Un univers en expansion

Malgré l’attente depuis la première saison, Netflix a mis à profit le succès de Squid Game de diverses manières. La série a inspiré une émission de réalité dérivée, Squid Game: Le Défi, dont la deuxième saison a également été validée. Les fans ont également eu droit à une version en chair et en os de Squid Game lors d’un évènement à Los Angeles.

De plus, Netflix a annoncé un projet de jeu multijoueurs basé sur Squid Game, qui sera lancé en parallèle de la deuxième saison de l’émission. Les détails du jeu restent flous, mais il a été indiqué que les joueurs pourront « compétitifs avec des amis dans des jeux qu’ils reconnaîtront de la série ». Un moyen potentiellement captivant d’éponger l’enthousiasme des fans pour l’univers de Squid Game.