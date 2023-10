Squid Game : le reality show de Netflix débarque le 22 novembre prochain. Qui remportera le prix de 4,56 millions de dollars ?

Nous savons que le reality show Squid Game de Netflix allait arriver en novembre sur la plateforme, mais aujourd’hui, nous avons une date exacte : le 22 novembre. Squid Game: The Challenge est une série de 10 épisodes mettant en scène 450 participants dans diverses épreuves inspirées de la série culte, ainsi que d’autres défis totalement inédits. Il n’y a pas de bain de sang, évidemment, mais un prix de 4,56 millions de dollars pour le gagnant, soit le plus grand prix de tous les temps pour un reality show, selon Netflix.

Il y aura aussi de nombreuses références à la série originale, dont la poupée terrifiante du “1, 2, 3, Soleil” et les costumes des participants ressemblants trait pour trait à ceux de la série. La réalisation rappelle aussi beaucoup le drame dystopique.

Nous ne vivons pas (encore) dans l’enfer capitaliste que dépeint la série coréenne, mais nous nous y dirigeons, assurément. Ainsi, le tournage de ce reality show avait fait l’actualité lorsque certains joueurs avaient dû être pris en charge par les secours après avoir été exposés à des températures extrêmes pendant l’une des épreuves. L’un des producteurs déclarait à The Sun que “même si l’hypothermie menaçait, les gens étaient prêts à rester aussi longtemps que possible parce qu’il y avait beaucoup d’argent en jeu”, ajoutant que “des gens arrivaient en pensant qu’ils allaient devenir millionnaires, mais repartaient en pleurant.”

Qui remportera le prix de 4,56 millions de dollars ?

Dans un peu plus d’un mois, vous pourrez donc suivre ces hommes et ces femmes tout faire pour tenter d’empêcher le jackpot en restant le dernier des 456 participants. La série originale Squid Game est la série Netflix la plus populaire de tous les temps en termes d’heures de visionnage, faisant mieux que Stranger Things, Mercredi ou encore The Witcher. The Challenge était une extension naturelle considérant l’incroyable succès de la série originale. À noter, la saison 2 de cette dernière devrait arriver bientôt, mais nous n’avons encore aucune date précise.