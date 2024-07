Netflix lancera un nouveau jeu multijoueur avec la première de la saison 2 de « Squid Game »

Le dernier arrivé d'une longue liste de contenus dérivés de la série à succès.

TL;DR Netflix prépare un jeu multijoueur inspiré par Squid Game.

La série a déjà engendré plusieurs projets annexes pour Netflix.

Les publicités de Netflix ont considérablement gagné en importance.

Dans le cadre de son élargissement continu dans le domaine du gaming, Netflix a annoncé son projet de créer un jeu multijoueur inspiré du phénomène télévisé sud-coréen, Squid Game. L’annonce a été faite lors de sa récente déclaration trimestrielle de revenus et l’objectif est de synchroniser la date de sortie du jeu avec celle de la deuxième saison de cette sensation télévisuelle. Hélas, aucun autre détail n’a été révélé concernant le style de jeu.

Une poule aux œufs d’or pour Netflix

Depuis son apparition en 2021, Squid Game est rapidement devenu un grand succès mondial. Suite à cet engouement global, Netflix a multiplié les projets annexes se rapportant à l’univers de la série. Parmi eux, on compte une version en réalité virtuelle de la série et une expérience en personne éphémère à Los Angeles, inspirées du « jeu télévisé » fictif de la série.

La plateforme a également collaboré avec une maison de production britannique pour réaliser Squid Game : Le Défi, une émission de téléréalité qui, fort heureusement, est beaucoup moins mortelle que la version du show original.

L’essor de la publicité sur Netflix

Par ailleurs, la récente déclaration trimestrielle de Netflix a également révélé le poids croissant des publicités pour la plateforme. Ainsi, 45% des nouvelles inscriptions dans les marchés où l’option d’abonnement est proposée sont issues de la formule comprenant de la publicité.

Lancée il y a à peine 18 mois, cette offre a déjà connu une croissance de 34% au deuxième trimestre de 2024. Cette évolution est en partie causée par l’extinction progressive de l’offre de base ; cette dernière a déjà disparu au Canada et au Royaume-Uni, et devrait bientôt disparaître des marchés américains et français.

Un avenir prometteur

Nul doute que le futur de Netflix semble prometteur, avec une croissance soutenue de son public, des revenus publicitaires en hausse, et une diversification de son contenu grâce à l’essor des jeux inspirés de séries à succès. Reste à attendre les prochains développements de ces projets pour voir comment ils profiteront à l’ensemble de l’écosystème Netflix.