Une adaptation mal-aimée des années 1990 devient un succès sur Netflix

Dans The Little Rascals, une bande de jeunes amis entreprend une série d'aventures comiques pour sauver leur cabane et participer à une course de go-karts, tout en naviguant les défis de l'enfance et de l'amitié.

Tl;dr Le film de 1994 The Little Rascals connaît un regain de succès sur Netflix.

Le film se classe au 10ème rang des films les plus regardés aux États-Unis.

Le film, malgré ses critiques négatives, suscite un intérêt renouvelé.

Une suite intitulée The Little Rascals Save the Day est sortie en 2014.

Un classique mal reçu réapparaît sur le devant de la scène

Adaptation cinématographique de 1994 des célèbres courts métrages comiques The Little Rascals, le film réalisé par Penelope Spheeris a connu un regain de succès sur Netflix aux États-Unis, 30 ans après sa sortie. Le film est une version modernisée de la série de courts métrages Our Gang de Hal Roach, dont beaucoup ont été diffusés sous le nom que le film adoptera plus tard.

Un retour inattendu

Selon Netflix, The Little Rascals a retrouvé son succès sur la plateforme de streaming, se hissant au 10ème rang des films les plus regardés aux États-Unis pour la semaine du 8 au 14 juillet 2024. Le film se classe juste en dessous de Matilda, actuellement en septième semaine dans le top 10 américain. Malgré les critiques négatives et le temps qui passe, le film suscite un intérêt renouvelé.

Pourquoi ce succès ?

The Little Rascals a été présenté à la même époque que de nombreuses autres comédies familiales mémorables, parmi lesquelles Matilda, Homeward Bound: The Incredible Journey de Disney et Mrs. Doubtfire avec Robin Williams. Bien que nombre de ces films soient encore considérés comme des classiques aujourd’hui, The Little Rascals est souvent négligé en comparaison. Pourtant, le film parvient à offrir une histoire qui peut divertir les enfants, ce qui explique peut-être son retour en force.

Un casting mémorable

The Little Rascals met en scène des personnages hauts en couleur, comme Froggy, passionné d’amphibiens, Butch, le tyran du quartier, ou « Uh-huh », qui ne semble prononcer que cette phrase. Avec des personnages principaux qui ont leurs propres rôles comiques, le film adopte des dynamiques intéressantes qui conduisent souvent à des résultats hilarants.