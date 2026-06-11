Final Fantasy Resonance : une quête autour des cristaux et du chaos

Annoncé pendant le Nintendo Direct, Final Fantasy Resonance ramène le tour par tour et le style HD-2D. Sortie prévue le 22 octobre sur presque tout.

En bref Final Fantasy Resonance est pensé comme un retour aux racines RPG de la saga.

Le jeu adopte un style HD-2D et suit Rain, Lasswell et Fina dans une quête autour de la destruction du Cristal de Terre et la protection des autres cristaux.

Final Fantasy Resonance sortira le 22 octobre 2026 sur PS5, Xbox Series XIS, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch et PC, avec un fort aspect fan-service via les “Visions” invoquant des personnages cultes comme Cloud.

Le plus frappant, ici, ce n’est pas juste un nouveau Final Fantasy. C’est le retour assumé de deux choses que pas mal de fans réclamaient depuis des années, le combat au tour par tour et une identité visuelle qui regarde clairement vers les épisodes d’avant. Pour une série qui a poussé fort vers l’action avec Final Fantasy XVI ou Final Fantasy VII Remake et Rebirth, le message est limpide.

Le signal que les vieux fans attendaient

Annoncé pendant le dernier Nintendo Direct, Final Fantasy Resonance est présenté comme un spin-off (un mix entre adaptation et refonte de l’histoire de la première saison du jeu mobile Final Fantasy: Brave Exvius), mais il coche tout ce que les amateurs de vieille école voulaient revoir. Là où les épisodes récents ont parfois laissé sur le bord de la route ceux qui aimaient les racines RPG de la saga, ce nouvel opus remet le curseur du bon côté. Et franchement, ce n’est pas un détail.

Un habillage HD-2D qui colle enfin à l’idée

Autre choix très malin, le jeu adopte le style HD-2D, une première pour la licence chez Square Enix. Vous avez déjà vu ce rendu dans Octopath Traveler, dans les remakes de Dragon Quest ou encore Live A Live. Du coup, Final Fantasy Resonance ressemble bien plus à l’image qu’on se fait d’un Final Fantasy classique qu’à une grosse prod qui cherche à faire oublier son ADN.

Une mission d’enquête qui tourne au désastre

Côté histoire, on suivra Rain, commandant dans le royaume de Grandshelt. Il reçoit l’ordre d’enquêter sur le sanctuaire de la Terre avec Lasswell, son ami d’enfance et commandant adjoint, après l’affaiblissement de la barrière magique qui le protège.

Sur place, les deux tombent sur un homme mystérieux en armure noire, se font balayer par sa puissance, puis assistent à la destruction du Cristal de Terre. La suite, c’est une course pour protéger les autres cristaux disséminés dans le monde, avec Lasswell et Fina, une jeune fille mystérieuse croisée à Grandshelt. Le twist fan-service, lui, passe par les « Visions », des personnages classiques que l’on peut invoquer. Cloud, venu de Final Fantasy VII, est déjà confirmé, et d’autres suivront.

Un Final Fantasy pour tout le monde

Et non, malgré l’annonce chez Nintendo, Final Fantasy Resonance ne sera pas réservé aux machines du constructeur. Square Enix le sortira sur PS5, Xbox Series XIS, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch et PC.

Le plus cool, c’est qu’il ne faudra pas attendre une éternité. Final Fantasy Resonance arrive le 22 octobre 2026, donc dès cet automne. Pour les fans qui voulaient revoir la série parler leur langue, le rendez-vous est vite là.