Final Fantasy 7: Revelation pousse la saga vers son dénouement

Square Enix a officialisé Final Fantasy 7: Revelation au Summer Game Fest. Le dernier volet de la trilogie vise le printemps 2027 sur toutes les plateformes.

En bref Square Enix dévoile officiellement Final Fantasy 7: Revelation, troisième épisode qui conclut la trilogie remake, avec une fenêtre de sortie annoncée pendant le Summer Game Fest 2026.

Le trailer montre un jeu très ambitieux, avec de nombreuses cinématiques, un système de combat détaillé et un monde ouvert massif.

Final Fantasy 7: Revelation sortira en même temps sur PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 et PC, avec le retour de personnages clés comme Cid et Vincent Valentine.

La grande attente a enfin une fenêtre. Après pas mal de rumeurs, Square Enix a profité du Summer Game Fest 2026 pour lever le voile sur Final Fantasy 7: Revelation, le troisième et dernier épisode de la trilogie remake. Et le morceau à retenir, c’est simple, la fin est calée au printemps 2027.

La trilogie a enfin sa ligne d’arrivée

Ce troisième jeu ne vient pas juste compléter la collection. Il doit boucler l’ensemble du chantier remake de Final Fantasy 7, et ça change tout dans la perception de l’annonce. On n’est plus dans l’attente vague, on a désormais une période de sortie claire, annoncée officiellement pendant le show.

Bon, pour les fans qui spéculaient depuis un moment sur une apparition du jeu, la confirmation a quand même quelque chose de satisfaisant. La saga remake voit enfin le bout du tunnel.

Un trailer long, spectaculaire et très chargé

La bande-annonce diffusée pendant le Summer Game Fest ne faisait pas de la figuration. Square Enix a montré un long aperçu de Final Fantasy 7: Revelation, avec de nombreuses séquences cinématiques, un regard plus appuyé sur le système de combat et un rendu visuel franchement très costaud. À ce stade, le jeu donne même l’impression d’être l’épisode le plus impressionnant des trois sur le plan technique.

Et ce n’est pas juste un couloir final maquillé en feu d’artifice. Le studio a aussi confirmé un JRPG en monde ouvert massif, pensé pour développer encore davantage l’histoire d’origine. Clairement, l’ambition reste énorme.

Tout le monde jouera en même temps

L’autre info qui compte, c’est la sortie simultanée sur toutes les plateformes. Pas de lancement échelonné, pas de public servi avant les autres. Le jeu arrivera sur PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 et PC au même moment.

La présence de la Switch 2 de Nintendo n’est pas détaillée noir sur blanc comme une surprise, mais elle colle à la logique récente de la machine, qui a récupéré Remake puis Rebirth à peu d’intervalle. Résultat, tout le monde pourra attaquer le final en même temps.

Cid, Vincent et le vrai dernier acte

Le trailer a aussi remis en avant des visages que les fans attendaient dans ce dernier chapitre. On y voit notamment Cid et, évidemment, Vincent Valentine. Du coup, Square Enix ne vend pas seulement une conclusion, mais bien le grand rassemblement avant l’ultime ligne droite.