Fire Emblem: Fortune’s Weave dévoile ses héros et son gameplay tactique

Après des mois de flou, Fire Emblem: Fortune’s Weave sortira le 17 septembre sur Switch 2. Le Nintendo Direct a aussi livré un vrai trailer de gameplay.

En bref Fire Emblem: Fortune’s Weave sortira le 17 septembre 2026 sur Nintendo Switch 2.

Le gameplay et les personnages principaux jouables se montrent dans un nouveau trailer.

Fire Emblem: Fortune’s Weave met l’accent sur un retour au tactique au tour par tour classique, avec un héros choisi au départ et des recrues pour les combats.

Il manquait une vraie balise dans le calendrier de la Switch 2. C’est fait, et pas avec n’importe quel jeu. Fire Emblem: Fortune’s Weave arrivera le 17 septembre 2026, comme l’a confirmé Nintendo pendant son gros Nintendo Direct de 2026.

Un rendez-vous enfin fixé

Sorti de l’ombre en 2025, Fire Emblem: Fortune’s Weave faisait déjà partie des exclusivités les plus attendues de la Switch 2. Le morceau qui manquait, c’était le jour exact. Ce sera donc le 17 septembre 2026, uniquement sur la nouvelle machine de Nintendo.

Septembre s’annonce chargé, clairement. Mais pour les fans de JRPG tactique, cette date-là avait quelque chose d’un peu obsessionnel.

Le trailer montre enfin le jeu pour de bon

La vraie bonne surprise, c’est que Nintendo n’a pas juste collé une date à l’écran. L’éditeur japonais a aussi balancé une nouvelle vidéo d’environ trois minutes, avec un aperçu nettement plus solide du jeu que ce qu’on avait vu jusque-là.

Et ça compte, parce que Fire Emblem: Fortune’s Weave s’était montré assez discret depuis sa révélation. Ce trailer sert donc de vraie relance. Pas juste un rappel de calendrier.

Quatre héros au centre, et des recrues autour

La bande-annonce met en avant les quatre personnages principaux jouables, Cai, Leda, Dietrich et Theodora. Le principe est simple, vous choisissez votre héros de départ et vous le guidez jusqu’à la victoire.

Autour de ça, Fire Emblem: Fortune’s Weave promet aussi d’autres personnages à recruter pour alimenter les affrontements au tour par tour. Bref, tout ce qu’on attend d’un Fire Emblem quand il assume son ADN sans tourner autour du pot.

Une série qui cherche un vrai retour aux bases

La licence remonte à 1990 avec Fire Emblem: Shadow Dragon and the Blade of Light, et elle a pas mal changé depuis. Mais sa base de fans, elle, n’a pas bougé. Les amateurs de stratégie et de JRPG sont toujours là.

Ce que laisse voir ce nouveau trailer, c’est un retour au combat tactique au tour par tour le plus classique. Franchement, ça semble être la bonne pioche pour une série qui avait laissé une partie du public plus froid sur certains épisodes récents. Si Fire Emblem: Fortune’s Weave tient cette promesse, Nintendo tient peut-être déjà l’un des gros jeux de sa rentrée.