Fire Emblem Engage : un épisode inédit qui mise sur le glorieux passé de la licence

Alear va devoir invoquer les Anneaux d'Emblèmes pour sauver le continent d'Elyos dans Fire Emblem Engage.

Fire Emblem Engage se déroule à Elyos, un continent qui se compose, dit-on, de quatre royaumes entourant une terre sainte centrale. Il y a mille ans, une guerre entre les citoyens d’Elyos et le Dragon Déchu a conduit le peuple à invoquer les Anneaux d’Emblèmes pour les aider. Grâce à ces héros, les forces de chaque nation ont pu coopérer pour finalement réussir à emprisonner le Dragon Déchu. Cependant, des signes récents semblent présager que ce terrible ennemi est sur le point de renaître…

Le studio japonaise Intelligent Systems précise :

Incarnez Alear, membre d’une famille royale de dragons révérés en tant que dieux, qui s’éveille d’un sommeil de mille ans sans aucun souvenir de son passé. Prenez les armes et combattez aux côtés de vos alliés pour empêcher le retour du Dragon Déchu dans des batailles tactiques au tour par tour. Une grande aventure commence ! Croisez la route de nombreux alliés et ennemis issus de chaque nation, mettez la main sur les différents anneaux permettant d’invoquer des Emblèmes et tissez des liens avec ces héros et héroïnes tout en luttant pour protéger votre monde.

Intelligent Systems présente le gameplay de Fire Emblem Engage

Fire Emblem Engage introduit les Anneaux d’Emblèmes. Il y en a douze, chacun étant lié à un personnage issu de la licence comme Marth, Sigurd de Fire Emblem : Genealogy of the Holy War, Celica de Fire Emblem Echoes : Shadows of Valentia, Corrin de Fire Emblem Fates, Byleth de Fire Emblem : Three Houses et Lyn de Fire Emblem : The Blazing Blade. Avec les Anneaux d’Emblèmes, les joueurs peuvent obtenir une amélioration passive et persistante des attributs de leurs unités. À partir de là, ils peuvent également les enclencher pour acquérir des armes et des capacités spéciales qui dépassent les améliorations standard. En particulier, la puissante attaque d’engagement, qui ressemble à un super mouvement capable de terminer une rencontre, que vous soyez en avance ou en retard dans une bataille.

Un trailer pour Fire Emblem Engage

Fire Emblem Engage sortira le 20 janvier 2023 en exclusivité sur Nintendo Switch.

En plus d’une édition standard, Nintendo proposera l’édition divine qui est composée d’un boîtier SteelBook, de cartes illustrées, d’un poster au format A1 ainsi que “L’art de Fire Emblem Engage”, un recueil d’illustrations à couverture souple.