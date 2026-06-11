One Piece: Grand Gourmet, le cooking sim qui mise tout sur le fan service

Noyé dans la déferlante d’annonces de juin, One Piece: Grand Gourmet arrive le 23 octobre avec une idée simple et très maligne, le resto flottant.

En bref One Piece: Grand Gourmet transforme la licence en gestion de restaurant flottant, centré sur la collecte d’ingrédients, la création de recettes et l’aménagement du Baratie Number Two.

Le jeu mise fortement sur le fan service avec plus de 400 personnages en pixel art, Sanji au cœur du gameplay culinaire, et de nombreuses options de personnalisation et de recettes.

La sortie est prévue le 23 octobre 2026 sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PC et mobiles.

Faire un jeu One Piece centré sur la bouffe et la gestion d’un resto, sur le papier, ça peut sembler être une idée sortie d’un spin-off bizarre. En vrai, c’est presque l’inverse. C’est même l’un des concepts les plus logiques vus pendant ce début juin blindé d’annonces, au point que One Piece: Grand Gourmet a failli se faire avaler par le bruit ambiant. Et ce serait franchement dommage.

Un resto flottant au lieu d’un brawler, et c’est bien vu

Le premier aperçu est arrivé pendant le Nintendo Direct du 9 juin 2026. One Piece: Grand Gourmet vous embarque avec l’équipage du Chapeau de paille pour créer et faire tourner un restaurant flottant, le Baratie Number Two.

Le cœur du jeu tient en quelques boucles très claires, récupérer des ingrédients, imaginer de nouvelles recettes et peaufiner l’aménagement du resto. C’est un jeu de gestion culinaire en solo, pas un prétexte à coller un logo célèbre sur une formule paresseuse. Pour le coup, l’idée colle vraiment à l’ADN de One Piece.

Le fan service pixel art qui peut vraiment faire mouche

Là où le projet devient plus intéressant, c’est dans son habillage. One Piece: Grand Gourmet promet plus de 400 personnages de l’univers One Piece, tous en pixel art. Première fois que cet univers est décliné comme ça, et le rendu a un vrai charme.

Certains personnages feront partie de votre équipe, d’autres débarqueront comme clients affamés, avec l’idée de les fidéliser si vous gérez bien votre affaire. Et puis il y a Sanji, évidemment, au centre de la création des recettes. On retrouvera des plats vus dans l’anime, mais aussi des créations inédites pensées pour le jeu, notamment des recettes inspirées des fruits du démon. Si vous aimez davantage décorer que grinder des menus, il y aura aussi plus de 200 éléments de mobilier et de déco pour personnaliser le restaurant. Pas mal de façons de faire le resto à votre sauce.

Une sortie déjà calée sur presque tous les écrans

Le bon move, c’est aussi la date. Alors que septembre déborde déjà de sorties et que pas mal d’éditeurs préfèrent éviter de se retrouver trop près de GTA 6 en novembre, le 23 octobre 2026 ressemble à une fenêtre plutôt propre.

One Piece: Grand Gourmet sortira sur Steam pour PC, sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, ainsi que sur iOS et Android. La précommande est déjà ouverte sur Steam, tandis que l’arrivée sur l’eShop est encore attendue.