Final de From saison 4 : la série casse ses règles avant l’ultime saison

En bref From supprime presque toutes les protections du village

Fatima devient une créature, l’horreur change d’échelle

Le face-à-face mythologique prépare la saison 5

Une avant-dernière saison, ça ne pardonne pas. Pour From, désormais attendue bien au-delà du cercle des fans de séries d’horreur, ce final devait arrêter d’empiler les mystères et commencer à payer. Il le fait, avec une vraie brutalité. Et surtout avec une idée simple, mais efficace, la série retire d’un coup presque toutes les règles qui rendaient encore Fromville vivable.

Le village n’a plus de filet de sécurité

Le plan des habitants semblait pourtant limpide. Jade et Tabitha, présentés comme les réincarnations du couple qui avait refusé le sacrifice originel, descendent dans les cavernes pour récupérer les os des sept enfants offerts autrefois contre l’immortalité. Pendant ce temps, Boyd et les autres doivent arracher le Bottle Tree afin de leur ouvrir une sortie par échelle de corde.

Évidemment, rien ne se passe comme prévu.

L’arbre retiré, le ciel se déchaîne dans un orage rouge, comme si une barrière venait d’être rompue. Le vrai choc est là, dans ce basculement soudain du jour vers la nuit. La séparation rassurante entre heures sûres et heures mortelles n’existe plus. C’est une petite modification de lore sur le papier, mais à l’écran elle change tout.

Et ce n’est pas fini. L’Homme en jaune, caché sous l’apparence de la nouvelle venue Sophia, passe une bonne partie de l’épisode à voler les talismans protecteurs avant de les jeter dans le portail d’un arbre lointain. Saison 5, du coup, commencera avec des habitants totalement exposés.

Quand les habitants deviennent la menace

L’autre bascule, plus dérangeante encore, concerne Fatima. Sa transformation, longtemps suggérée, devient littérale. Elle se change en créature pour sauver Jade, Tabitha, Boyd et Ellis dans les grottes. La question n’est plus seulement de survivre aux monstres, mais de savoir si un proche peut en devenir un sans cesser d’être lui-même. C’est beaucoup plus intéressant qu’un simple twist horrifique.

Autour d’elle, tout le village se fissure. Clara ment, vole et couvre un meurtre dans le cadre de son pacte avec l’Homme en jaune. Henry, le père de Victor, voit son esprit envahi au point de croire qu’il doit tuer son propre fils pour quitter ce monde. À l’inverse, ceux qui résistent, comme Elgin et Marielle, sont tués brutalement. Résultat ? La paranoïa devient presque aussi dangereuse que les créatures.

Enfin un cadre clair pour le grand conflit

La dernière scène fait ce que la série repoussait depuis longtemps. Elle met face à face l’Homme en jaune et le Garçon en blanc. On comprend alors qu’ils sont deux entités installées dans Fromville, engagées dans une opposition plus ancienne que les habitants eux-mêmes.

Le premier cherche à nourrir un cycle de corruption, de violence et de mort. Le second apparaît comme une présence plus bienveillante, notamment auprès de Victor. Une théorie reste d’ailleurs ouverte, celle qui voudrait que la vision de Boyd avec le père Khatri soit une autre manière pour le Garçon en blanc de le guider.

Bon, le schéma peut sembler plus classique, presque un duel entre bien et mal. La série s’en approche clairement. Mais elle garde l’essentiel si les choix des personnages restent sales, ambigus, douloureux. Et c’est là que la saison 5 sera attendue, pas seulement sur ses réponses, mais sur ce que ces nouvelles règles vont faire à toute la communauté.