Date de sortie de la saison 3 de ‘From’ – Voici quand la regarder en streaming

Ce mois-ci, mon émission de thriller sombre préférée débarque sur le petit écran. Te laisseras-tu captiver par son suspense insoutenable ?

Tl;dr « From » est une série télévisée à suspense qui revient pour une troisième saison.

La saison 3 débutera le 22 septembre et sera diffusée sur MGM+.

La nouvelle saison suivra deux chronologies et révélera plus de mystères sur la ville.

La série est actuellement disponible sur Prime Video.

Une série à suspense captivante revient sur le petit écran

Préparez-vous à frissonner, car « From », une série télévisée sombre et captivante, fait son retour sur le petit écran. Avec une intrigue qui vous accroche dès le premier épisode, cette série est une véritable addiction pour les amateurs de mystère et d’excitation. Et pour rendre les choses encore plus intéressantes, la troisième saison a enfin une date de sortie officielle : le 22 septembre.

Que nous réserve la saison 3 de « From » ?

La série se déroule dans une ville qui piège tous ceux qui y entrent. Les résidents cherchent désespérément une sortie tout en faisant face à des créatures terrifiantes qui apparaissent la nuit. La saison 3 promet de partir directement après le suspense de la saison 2, avec Tabitha qui se réveille dans le monde réel après être tombée du phare.

Parallèlement, Boyd, le shérif de la ville, découvre que les créatures qui hantent la ville peuvent mourir si un type spécifique de parasite est dans leur système. Les tensions parmi les habitants de la ville sont également à leur comble alors que les ressources commencent à s’épuiser.

Des indices sur la nouvelle saison

Elizabeth Saunders, qui joue le rôle de Donna Raines dans la série, a donné quelques indices sur ce qui nous attend dans la saison 3. Dans une interview avec Radio Times, elle a rassuré les fans en leur disant qu’à la fin de la saison, ils seront « plus proches des réponses » sur les mystères qui entourent la ville. Elle a également laissé entendre que la nouvelle saison apporterait d’autres complexités et révélations.

Avant de plonger dans la nouvelle saison palpitante de « From » plus tard ce mois-ci, assurez-vous d’être à jour avec les deux premières saisons. En streaming maintenant sur Prime Video, ces épisodes sont remplis de suspense, de mystère et de rebondissements sombres qui rendent la série si addictive. Avec la saison 3 à l’horizon, c’est le moment idéal pour rafraîchir votre mémoire et vous préparer pour le prochain chapitre.

Regardez les saisons 1 et 2 de “From” sur Prime Video. La saison 3 sera disponible sur MGM Plus le 22 septembre.