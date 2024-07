Prime Video se pare d’une nouvelle interface avec des recommandations basées sur l’IA

Afin de minimiser les ambiguïtés, il est préférable de clarifier ce qui est inclus dans l'offre Prime et ce qui engendre des coûts supplémentaires.

TL;DR Amazon lance une nouvelle interface pour Prime Video.

La mise à jour vise à simplifier la navigation et l’expérience utilisateur.

Elle intègre aussi des recommandations personnalisées grâce à l’IA.

Amazon repense l’interface de Prime Video

Avec l’essor de la concurrence sur le marché du streaming, le géant du e-commerce Amazon se devait de rendre son interface Prime Video plus accessible et intuitive. Et avec sa nouvelle mise à jour, l’entreprise semble avoir atteint son objectif.

Une navigation simplifiée

Premier axe d’amélioration : la simplification de la navigation. L’interface se dote d’une barre de navigation épurée qui devrait faciliter l’accès et la compréhension de l’utilisateur. Elle intègre des catégories générales comme Accueil, « Films », « Séries », « Sports » et « TV en direct ». À droite, on retrouve une section dédiée aux contenus accessible avec l’abonnement Prime, ainsi qu’aux autres souscriptions comme « Max », « Paramount+ », « Crunchyroll » et bien d’autres. Il est désormais possible d’ajouter de nouvelles souscriptions directement depuis cette barre.

Des recommandations personnalisées

Autre nouveauté : l’intégration de recommandations personnalisées. Utilisant le modèle d’IA Bedrock d’Amazon pour générer des suggestions basées sur l’historique de visionnage et les préférences de l’utilisateur, cette fonctionnalité promet une expérience plus personnalisée. L’IA d’Amazon est également utilisée pour optimiser les synopsis des films et séries, rendant leur lecture plus rapide et évitant ainsi de longues recherches.

Une expérience « sans friction »

Enfin, pour rendre l’expérience encore plus « sans friction », comme le souligne Amazon, des animations inédites, des transitions plus fluides et des effets de zoom ont été introduits. À l’instar des concurrents Netflix, les contenus vidéo se lancent automatiquement lors de la navigation sur l’interface.

La nouvelle mise à jour de l’interface Prime Video a commencé à être déployée mardi. Pour plus d’informations, consultez l’annonce officielle d’Amazon.