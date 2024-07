Emilia Clarke et Charlie Hunnam vont briller dans une nouvelle série Prime Video

Une nouvelle série avec Charlie Hunnam et Emilia Clarke pour Prime Video.

Tl;dr Nouvelle série avec Charlie Hunnam et Emilia Clarke pour Prime Video.

Basée sur la BD moins connue Criminal.

Ed Brubaker, auteur de la BD, co-scénariste et co-showrunner de la série.

Série prometteuse avec des acteurs célèbres et un univers réaliste.

Prime Video continue de surfer sur la vague des adaptations de BD

Une nouvelle série mettant en vedette Charlie Hunnam et Emilia Clarke s’apprête à perpétuer une tendance fascinante pour Prime Video. Bien que les trajectoires de ces deux acteurs soient significativement différentes, ils n’ont jamais partagé l’écran jusqu’à présent. Hunnam est bien connu pour ses rôles dans Sons of Anarchy, Pacific Rim, Le Roi Arthur : La Légende d’Excalibur et plus récemment Rebel Moon. Quant à Emilia Clarke, sa carrière est surtout marquée par ses rôles dans Secret Invasion, Solo: A Star Wars Story et Game of Thrones.

L’adaptation de Criminal : une tendance payante pour Prime Video

Plutôt que d’adapter des bandes dessinées grand public, Prime Video a fait le pari de se tourner vers des œuvres moins connues. Deux des plus grandes productions de la plateforme, The Boys et Invincible, sont basées sur des BD. Cette approche a porté ses fruits pour Prime Video. Dans cette même veine, la plateforme a décidé d’adapter Criminal.

De nombreux détails concernant l’adaptation en live-action restent inconnus. Cependant, il a été confirmé qu’Emilia Clarke et Charlie Hunnam feront partie des acteurs principaux. De grandes figures du cinéma et de la télévision, comme Adria Arjona, Richard Jenkins, Pat Healy et John Hawkes, seront également présentes. On sait également que l’auteur original de Criminal, Ed Brubaker, a été impliqué dans le projet depuis le début et a même écrit le scénario du premier épisode. Il partagera le rôle de showrunner avec Jordan Harper. Anna Boden et Ryan Fleck ont récemment rejoint l’équipe en tant que réalisateurs des quatre premiers épisodes.

Un univers réaliste pour Criminal

Contrairement à The Boys et Invincible, Criminal ne tourne pas autour de super-héros ambigus. Comme son titre l’indique, il s’agit plutôt d’une série de type polar, ancrée dans le réalisme. L’auteur de la BD, Ed Brubaker, et l’illustrateur Sean Phillips ont créé un réseau de récits interconnectés qui suivent des personnages divers, allant des gangsters aux policiers corrompus, des vétérans aux voleurs à la petite semaine. Si le monde bâti par la BD met du temps à se déployer, son intrigue serrée et ses histoires de crimes individuelles captivantes suffisent à retenir l’attention.