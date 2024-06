Harry Potter : la série s’offre un réalisateur et un showrunner de Game of Thrones et Succession

HBO mise sur Francesca Gardiner et Mark Mylod pour produire et réaliser la série télévisée Harry Potter.

Un nouveau souffle pour Harry Potter

Après avoir enchanté le grand écran, l’univers magique de Harry Potter, la célèbre série de romans de J. K. Rowling, est sur le point de conquérir le petit écran grâce à HBO. L’annonce récente de la nomination de Francesca Gardiner et Mark Mylod en tant que showrunner et réalisateur respectivement, laisse présager une adaptation plus fidèle des sept livres, avec une saison dédiée à chaque tome.

Un duo de choc à la barre

Francesca Gardiner, qui endossera le rôle de showrunner et de productrice exécutive, est une figure reconnue dans le milieu. Selon Warner Bros. Discovery, elle a su se démarquer parmi les candidats grâce à sa vision créative. Son travail antérieur inclut l’écriture d’épisodes pour The Man in the High Castle, The Rook et His Dark Materials, ainsi que la production de Killing Eve et de la très appréciée Succession.

Quant à Mark Mylod, il a été choisi pour réaliser plusieurs épisodes et produire la série. Sa filmographie est tout aussi impressionnante, avec des réalisations pour Game of Thrones, Entourage, Shameless, et la dernière saison de Succession. Il est actuellement à la tête de plusieurs épisodes de la deuxième saison de The Last of Us, attendue l’année prochaine sur HBO.

Un casting à la hauteur ?

Malgré ces choix prometteurs, le succès de la série Harry Potter dépendra en grande partie de son casting. Le défi sera de taille pour remplacer des acteurs emblématiques tels que Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson. Les annonces de casting sont donc attendues avec impatience dans les prochains mois.

La série a suscité des critiques pour l’implication de J. K. Rowling, et certains estiment qu’un reboot est inutile. Cependant, les fans attendent avec impatience cette nouvelle adaptation qui promet de respecter plus fidèlement les détails des livres.