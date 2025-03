Les producteurs de « From » dévoilent une fenêtre de sortie pour la saison 4

Les producteurs de la quatrième saison de 'From' viennent de donner une indication sur la période de sortie.

Tl;dr La saison 4 de « From » pourrait sortir en 2026.

Les fans craignent que l’attente longue n’affecte l’engagement.

La production de la saison 4 débutera en 2025.

Le suspense continue : « From » saison 4 ne sortira pas avant 2026

La série télévisée à suspense « From » a su captiver l’attention des téléspectateurs avec ses mystères et ses rebondissements constants, la positionnant comme l’un des thrillers les plus appréciés du petit écran. Cependant, les fans impatients d’une sortie en 2025 pourraient être déçus.

Un retour tant attendu

La saison 3, qui s’est terminée en novembre 2024, nous a laissés sur notre faim avec une mort de personnage choquante et plus de questions que de réponses. Malgré les révélations sur plusieurs mystères, il reste encore beaucoup de choses que nous ignorons.

D’après une récente interview avec Emmanuel Noisette, Jeff Pinkner, l’un des producteurs de la série, a évoqué une possible diffusion en 2025, démentant les rumeurs d’une sortie en 2026. Cependant, John Griffin, un autre producteur, a rapidement corrigé cette estimation, expliquant que le tournage n’était pas encore terminé. Selon lui, la série ne serait probablement pas prête avant début 2026.

Une attente qui inquiète les fans

De plus en plus de séries semblent prendre du retard entre leurs saisons, et « From » ne fait pas exception à la règle. Les fans craignent que la longue attente ne rende difficile le maintien de l’engagement envers la série. Des succès mondiaux comme « Stranger Things », « Bridgerton » et « Euphoria » ont connu des retards de production, ce qui semble avoir désintéressé une partie de leur audience.

L’une des plus grandes préoccupations est que plus « From » mettra de temps à revenir, plus le risque de perdre l’élan qu’elle a construit lors de sa finale explosive de la saison 3 sera grand. Ce dernier épisode a non seulement solidifié la place de la série parmi les plus discutées en ligne, mais l’a également propulsée à la première place des émissions les plus regardées sur MGM Plus et Epix.

Le tournage de la saison 4 débutera en 2025

Le tournage de la saison 4 de « From » commencera en 2025 en Nouvelle-Écosse, au Canada. Cependant, selon Griffin, la production ne se terminera probablement pas avant la fin de l’année, ce qui signifie que les nouveaux épisodes ne seront pas diffusés avant 2026. Malgré cette attente, les fans restent optimistes et espèrent que leur thriller préféré maintiendra son histoire captivante.