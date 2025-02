Euphoria saison 3 : ce que nous savons jusqu’à présent

Tout ce que nous savons jusqu'à présent sur la troisième saison de la série télévisée Euphoria.

Tl;dr La saison 3 de la série Euphoria est officiellement confirmée par HBO.

La saison 3 devrait sortir en 2026 avec Zendaya en tête d’affiche.

Des nouveautés et des absences notables dans le casting.

La saison 3 d’Euphoria est en route

Trois années se sont écoulées depuis que nous avons vu pour la dernière fois les étudiants en proie aux drames incessants du lycée East Highland, avec des personnages tels que Rue Bennett (jouée par Zendaya Coleman), Jules Vaughn (Hunter Schafer), Cassie Howard (Sydney Sweeney) et Nate Jacobs (Jacob Elordi). Toutefois, le temps de l’attente touche à sa fin car la saison 3 d' »Euphoria » est officiellement confirmée et en cours de développement chez HBO.

Une série à succès pour HBO

La chaîne américaine HBO a officiellement commandé la saison 3 d’Euphoria en 2022 avant de confirmer l’arrivée de cette dernière pour 2026. Cette nouvelle n’a rien de surprenant, étant donné que la série est l’une des plus populaires à la télévision. Elle est également très appréciée en streaming, notamment grâce au premier épisode de la saison 2 qui est devenu l’épisode le plus regardé d’une série HBO sur Max, attirant plus de 14 millions de téléspectateurs sur toutes les plateformes.

Un casting en mutation

Malgré un emploi du temps très chargé qui a inclus les sorties consécutives de Dune 2 et Challengers l’année dernière, Zendaya sera officiellement de retour en tant que protagoniste, Rue Bennett. D’autres personnages principaux, tels que Jules Vaughn, Nate Jacobs et les sœurs Lexi et Cassie Howard seront également de retour pour la saison 3. Des acteurs comme Dominic Fike et Eric Dane compléteront le reste du casting.

Cependant, le casting a perdu tragiquement l’acteur Angus Cloud, qui incarnait le sympathique dealer de drogue Fezco « Fez » O’Neil dans la première et la deuxième saison d' »Euphoria », suite à une overdose accidentelle de drogues le 31 juillet 2023 à l’âge de 25 ans seulement. De plus, Barbie Ferreira, qui incarnait Kat Hernandez dans les deux premières saisons, ne reviendra pas dans Euphoria.

Des détails sur la sortie et l’intrigue de la saison 3

HBO n’a pas encore annoncé de date officielle pour la saison 3 d’Euphoria » mais il est envisagé que la troisième saison sorte en 2026. C’est un délai qui a été confirmé lors du Sommet TMT de Wells Fargo en décembre 2024. Le tournage de la saison 3 d’Euphoria devait commencer au printemps 2024, mais la production a été retardée d’un an en raison des grèves de la SAG et de la WGA.

Quant à l’intrigue de la saison 3, nous sommes impatients de voir ce que Rue et ses amis vont nous concocter après les événements choquants de la finale de la saison 2, qui ont vu une exposition de théâtre scolaire, des combats physiques, une arrestation et la mort d’un personnage préféré des fans.