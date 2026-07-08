Umbrella Academy : l’idée d’Aidan Gallagher pour relancer l’univers

Deux ans après la fin de la série, Aidan Gallagher imagine un retour en animation. Une piste crédible, surtout avec une fin qui a laissé des traces.

En bref Aidan Gallagher veut un retour animé

Le format éviterait de casser la fin

L’acteur prépare aussi son premier album

Revenir à The Umbrella Academy n’a rien d’évident. La série s’est terminée il y a deux ans, et sa fin reste assez contestée. C’est justement pour ça que l’idée avancée par Aidan Gallagher, l’interprète de Five, a du sens, parce qu’elle cherche moins à corriger le final qu’à rouvrir l’univers autrement.

Revenir sans effacer la fin

Le problème, vous le voyez vite, c’est le poids de la conclusion. Le dernier épisode est même le moins bien noté de toute la série sur IMDb. Reprendre l’histoire là où elle s’arrête, en annulant purement et simplement le sort des Hargreeves, pourrait vite sembler forcé, ou pire, bon marché.

Mais The Umbrella Academy a toujours joué avec le temps. En gros, presque tout reste possible sur le papier. Sauf qu’un retour en prises de vues réelles obligerait à assumer de front ce final. L’animation, elle, permet de contourner le mur sans faire semblant qu’il n’existe pas.

L’animation comme terrain de jeu idéal

Invité du podcast Delulu With Ryan Lu, Aidan Gallagher a expliqué qu’une version animée libérerait la série. Selon lui, ce format permettrait d’aller vers des idées tirées des comics qui restaient hors de portée en live action, avec plus de créativité. Et il l’a dit très clairement : si une adaptation animée se faisait, ce serait pour lui un « oui automatique ».

L’idée est bonne pour une raison simple. Elle ouvre toutes les portes. On pourrait revoir la fratrie avant les événements principaux, au milieu d’aventures jamais montrées, ou bien après. Même l’enfance des personnages redevient exploitable. Et comme seules les voix compteraient, l’âge visible du casting ne serait plus un sujet. Si certains ne voulaient pas revenir, un remplacement resterait possible.

Un cast qui n’a pas totalement tourné la page

Ce qui ressort aussi, c’est que Gallagher garde manifestement un vrai attachement à cet univers. Il a raconté qu’il retravaillerait avec Gerard Way sans hésiter, dans n’importe quel projet non lié aux comics, là encore avec un « oui automatique ».

Et il y a ce détail tout bête, mais parlant. L’acteur dit avoir gardé pas mal de photos de coulisses, qu’il aimerait publier un jour pour partager ces souvenirs de tournage. Si aucun revival ne voit le jour, ce genre de contenu peut au moins nourrir la nostalgie des fans.

Et pendant ce temps, Gallagher avance

De son côté, Aidan Gallagher ne reste pas bloqué dans l’ombre de Five. Il se concentre en ce moment sur sa carrière musicale et prévoit de sortir son premier album complet à l’automne. Il a déjà publié plusieurs singles, dont Time, un morceau sorti en 2019 et pensé avec Number Five en tête.

L’acteur a même confié qu’il aimerait demander à Gerard Way quels seraient les goûts musicaux de son personnage. Il imagine que Five aurait été marqué par les disques trouvés pendant ses 45 années passées seul dans un désert apocalyptique. Ce n’est pas encore un retour de The Umbrella Academy. Mais ça dit quelque chose de plus large : certaines séries finissent, puis continuent d’exister autrement.