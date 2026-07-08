The Odyssey de Christopher Nolan extrêmement prometteur, les premières réactions sont très bonnes

Les premières réactions à The Odyssey sont très élogieuses. À onze jours de la sortie, le nouveau film de Christopher Nolan lance déjà un récit critique très favorable.

En bref Premières réactions très élogieuses pour The Odyssey

Le film sort dans onze jours

Universal affiche une vraie confiance

Onze jours avant sa sortie, The Odyssey a déjà ce que beaucoup de blockbusters cherchent pendant des semaines, un récit critique favorable qui circule partout. Et dans le cas d’un film signé Christopher Nolan, ce n’est pas un détail. C’est souvent là que se joue la bascule entre l’attente normale et l’événement culturel.

Des réactions très hautes, très vite

Les premiers retours publiés en ligne décrivent un film épique, captivant, parfois même parmi les travaux les plus mûrs et sensibles de Christopher Nolan. Un critique résume l’idée de façon frontale, Simon Thompson parle de « un cinéma sans faute ». D’autres vont dans le même sens, avec une tonalité qui tient plus de l’enthousiasme que de la simple approbation.

Chez Simon Thompson, l’éloge passe aussi par les acteurs. Il estime que Matt Damon livre avec Odysseus une performance au sommet de sa carrière, tandis que Robert Pattinson, dans le rôle d’Antinous, et John Leguizamo, en Eumaeus, marquent fortement le film.

Le pari Nolan semble tenir

Ce qui rend ces réactions intéressantes, c’est le type de film dont on parle. Après Oppenheimer, Christopher Nolan avait les mains assez libres pour tenter un très gros morceau, une nouvelle adaptation de l’Odyssée d’Homère, tournée entièrement en IMAX et portée par une distribution imposante.

L’attente venait de là. On connaissait déjà son goût pour l’ampleur, les dispositifs narratifs massifs, le grand écran pensé comme une expérience physique. En revanche, le terrain du fantasy epic, lui, restait nouveau pour lui. Visiblement, ce mariage-là fonctionne.

Un détail intrigue, la couleur horrifique

L’observation la plus piquante vient d’Erik Davis. Selon lui, le film embrasse par moments une veine presque horrifique, avec des séquences vraiment dérangeantes, sans perdre le cœur humain de l’histoire. C’est sans doute la note la plus surprenante de ces premiers retours.

Et ce n’est pas anodin. On attendait un récit mythologique grand format. Pas forcément un film capable de déplacer Nolan vers une zone plus inquiétante.

Pourquoi ce démarrage compte déjà pour la suite

Quelques critiques disent même avoir vu le film deux fois, en insistant sur un point, la projection en 70MM IMAX serait clairement la bonne manière de le découvrir. Pour un réalisateur aussi obsédé par le format, ça colle parfaitement à l’image du projet.

Du côté de Universal Pictures, laisser sortir ces réactions si tôt ressemble à un signe de confiance assez net. Les critiques complètes n’arriveront que la semaine de la sortie, mais la dynamique est lancée. Et quand un studio autorise ce type de bouche-à-oreille à ce moment précis, alors que des billets sont en vente depuis un an, ce n’est jamais innocent.

Reste la question du score critique final. Impossible de le connaître encore, mais au vu du départ, The Odyssey semble bien parti pour rejoindre le haut du classement de Nolan. Ce qui compte surtout, en fait, c’est autre chose, la machine narrative est en route, et elle peut remplir les salles avant même les tests du public à grande échelle.