Un budget colossal pour The Odyssey de Christopher Nolan

Découvrez les ambitions démesurées de Christopher Nolan avec The Odyssey, son prochain film au budget impressionnant.

Tl;dr Le budget de production de l’adaptation de The Odyssey par Christopher Nolan est de 250 millions de dollars.

Le film, prévu pour juillet 2026, met en vedette une distribution étoilée dont Matt Damon et Tom Holland.

The Odyssey est décrit comme un « épique mythique d’action » tourné avec la nouvelle technologie IMAX.

Une odyssée cinématographique coûteuse

La prochaine adaptation de The Odyssey par le réalisateur Christopher Nolan s’annonce comme une aventure cinématographique de grande envergure, tant sur le plan artistique que financier. Le film affiche un budget de production colossal de 250 millions de dollars, faisant de ce projet l’un des plus coûteux de la carrière de Christopher Nolan.

En comparaison, son précédent film, Oppenheimer, avait un budget de 100 millions de dollars. Dans la filmographie de Christopher Nolan, seul Tenet avait dépassé le seuil de 200 millions de dollars de budget, coûtant 205 millions de dollars à réaliser.

Un casting de stars

Prévu pour une sortie en juillet 2026, The Odyssey est déjà l’un des films les plus attendus. Nolan a réuni un casting étoilé comprenant Matt Damon, Tom Holland, Robert Pattinson, Zendaya, Anne Hathaway, Lupita Nyong’o et Charlize Theron. Le tournage du film doit débuter au cours de cette année, bien que la date exacte n’ait pas encore été fixée.

Une vision ambitieuse

Universal Pictures, qui distribue The Odyssey, a décrit le film comme un « épique mythique d’action tourné à travers le monde avec la toute nouvelle technologie IMAX ». L’histoire raconte le voyage d’Ulysse pour rentrer chez lui après avoir combattu dans la guerre de Troie. Le récit met en scène diverses figures de la mythologie grecque, dont le cyclope Polyphème, le dieu Poséidon et la déesse Calypso.

Christopher Nolan est l’un des rares réalisateurs actuels qui peut justifier un budget de 250 millions de dollars pour son prochain film. Depuis que The Dark Knight a ancré Christopher Nolan comme l’un des cinéastes les plus doués de sa génération, il a constamment été un aimant au box-office, quel que soit le récit qu’il aborde.

Compte tenu du sujet et de la vision de Christopher Nolan pour The Odyssey, cet investissement conséquent était prévisible. Facturé comme un épique audacieux réalisé pour l’IMAX, un budget de 250 millions de dollars était presque attendu, surtout après que Universal a récolté les bénéfices critiques et commerciaux d’Oppenheimer. Bien sûr, le coût élevé signifie que The Odyssey devra très bien performer au box-office pour être rentable, mais le bilan de Christopher Nolan parle de lui-même.