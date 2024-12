Tom Holland dans le flou sur le nouveau film de Christopher Nolan

Bien que Tom Holland ait été choisi pour jouer dans le nouveau film de Christopher Nolan, l'acteur avoue qu'il est toujours dans l'ignorance totale concernant les détails du projet.

Tl;dr Tom Holland rejoint le casting du nouveau film de Christopher Nolan, dont les détails sont gardés secrets.

Le film, qui compte de nombreux acteurs A-list, sortira en IMAX le 17 juillet 2026.

Malgré le mystère entourant le film, Holland et ses co-stars font confiance à la vision de Nolan.

Tom Holland dans le prochain film de Nolan

Le talentueux Tom Holland a décroché un rôle principal dans le nouveau film mystérieux de Christopher Nolan. Toutefois, l’acteur avoue qu’il ne connaît que peu de détails sur ce projet très secret. Malgré sa participation à un casting impressionnant incluant Zendaya, Robert Pattinson et d’autres, Holland a révélé lors du podcast The Dish que Nolan ne lui a présenté que très brièvement le concept.

Tournage sous haute confidentialité

« Le tournage n’a pas commencé. Pour être parfaitement honnête avec vous, je ne sais rien à ce sujet », a confessé la star de Spider-Man. « Je suis très excité. Tout est très très secret. J’ai rencontré [Nolan]. C’était génial. Il m’a vaguement expliqué de quoi il s’agissait. Et je suis sûr que lorsqu’il sera prêt, il annoncera ce que c’est. »

Holland, qui a décrit cette opportunité comme l' »appel téléphonique de sa vie », est fier et ravi de faire partie de la vision de Nolan malgré le voile de secret. « Tout ce que je peux dire, c’est que je suis incroyablement excité », a-t-il déclaré sur Good Morning America (via Deadline). « Et, évidemment honoré, mais c’est tout ce que je peux dire parce que, pour être honnête, c’est tout ce que je sais. »

Un casting impressionnant

Le projet sans titre, prévu pour une sortie en IMAX le 17 juillet 2026, a attiré une pléiade de talents A-list, dont Anne Hathaway, qui fait sa troisième apparition dans un film de Nolan après The Dark Knight Rises et Interstellar. Hathaway a récemment exprimé sa joie face à cette rare invitation, déclarant à Women’s Wear Daily, « J’ai tellement de sentiments à ce sujet que je ne sais même pas comment les articuler. Cela me remplit de joie … J’aime tellement Chris et Emma Nolan, et être invité dans leur monde est l’un des meilleurs endroits où l’on puisse se trouver. »

Pour Holland, le projet marque également une réunion avec sa petite amie et co-star de Spider-Man, Zendaya, qu’il décrit comme une « grâce salvatrice » sur le plateau. « Oui, la meilleure chose qui me soit jamais arrivée », a-t-il partagé sur The Dish. « C’est juste ce moment parfait quand vous êtes sur le plateau et qu’un réalisateur vous donne une note avec laquelle vous n’êtes peut-être pas d’accord, ou que je sais qu’elle n’aime pas particulièrement, et c’est juste ce regard familier l’un vers l’autre comme, j’ai hâte d’en parler plus tard. »

Malgré l’ensemble de stars, qui compte également Charlize Theron, Lupita Nyong’o et Matt Damon, les détails concrets sur le film restent rares. Les premières rumeurs évoquaient un film d’horreur des années 20 sur les vampires ou quelque chose centré sur les hélicoptères, mais rien de cela n’a été confirmé et pourrait n’être que des leurres de la part du réalisateur oscarisé. Comme pour la plupart des films de Nolan, l’intrigue du film ne sera pas abordée publiquement pendant un certain temps.

L’atmosphère mystérieuse qui entoure le dernier projet de Nolan est typique du réalisateur célébré qui se cache derrière des films épiques emblématiques comme Interstellar, The Dark Knight, Inception et Tenet. Fort du succès critique et commercial de Oppenheimer, qui a remporté plusieurs Oscars, les attentes sont élevées pour le prochain triomphe cinématographique de Nolan.

Alors que l’anticipation monte pour le film sans nom, Tom Holland et ses co-stars restent satisfaits de faire confiance à la vision de Nolan, même sans avoir une image complète. Pour l’instant, à l’instar du public impatient, ils devront accepter l’inconnu jusqu’à ce que l’auteur soit prêt à lever le voile sur sa dernière création.