L’Odyssée de Nolan affole déjà l’IMAX un mois avant sa sortie

Un mois avant son arrivée en salles, The Odyssey casse déjà des records en IMAX. Et sa nouvelle vidéo de tournage en rajoute une couche sur l’ampleur du projet.

Record IMAX au Royaume-Uni avant la sortie

La vidéo BTS insiste sur l’ampleur du tournage

Christopher Nolan mise encore sur le réel

Un mois avant sa sortie, The Odyssey vend déjà comme un phénomène installé. Au BFI IMAX de Londres, le plus grand écran du Royaume-Uni, le film a écoulé 28 000 billets en une seule journée, pour environ 920 000 euros (1 million de dollars). Et oui, ça dépasse nettement le précédent record.

Un record qui dépasse déjà Dune

Le cap précédent appartenait à Dune: Part Two, avec environ 451 000 euros (490 000 dollars) de ventes sur les premières 24 heures. The Odyssey fait donc plus du double sur ce créneau précis. Ce n’est pas un détail de fan, c’est un signal industriel. Quand un film atteint ce niveau avant même son arrivée en salles, on ne parle plus seulement d’attente, on parle d’un lancement calibré comme un événement.

Et le mouvement ne date pas d’hier. Les séances du week-end d’ouverture au BFI IMAX se remplissent depuis juillet dernier. Aux États-Unis, les ventes IMAX ont, elles aussi, explosé, avec environ 3,1 millions d’euros (3,4 millions de dollars) en 24 heures. Résultat, un marché parallèle de revente s’est déjà installé, avec certains billets proposés à plus de 920 euros (1 000 dollars).

La vidéo making-of vend une expérience, pas juste un film

Au milieu de ça, Warner Bros. pousse une nouvelle vidéo de coulisses, « The Odyssey | Fantastic Voyage ». Son idée est limpide, montrer l’échelle du projet. Pas juste des décors impressionnants, mais une production pensée comme une expédition, avec une équipe envoyée dans des lieux que, selon la vidéo, aucun autre réalisateur n’avait filmés, ni même envisagés de cette façon.

Pour le public, ça change la promesse. On ne vous vend pas seulement une adaptation d’Homère, on vous vend une forme de gigantisme très Nolan, presque physique. Et clairement, c’est efficace, parce que ces images ajoutent encore un peu de mystère à un film déjà très observé.

Le style Nolan reste l’argument central

Ce qui ressort le plus, ce sont les témoignages du casting. Matt Damon, Anne Hathaway et Himesh Patel, qui ont déjà travaillé avec Christopher Nolan, présentent ce tournage comme le plus fou, et le plus dur, de leur carrière avec lui.

De l’autre côté, Tom Holland et Robert Pattinson laissent entendre qu’ils voient dans cette méthode un contrepoint bienvenu aux fonds bleus et aux plateaux fermés où ils tournent souvent aujourd’hui. Bon, c’est aussi là que le film raconte quelque chose de plus large sur le cinéma actuel. Décors réels, effets pratiques, présence du lieu, tout ça devient un argument marketing en soi. The Odyssey sortira le 17 juillet, en salles et en IMAX. D’ici là, il a déjà gagné une bataille, celle de la désirabilité.