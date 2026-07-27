Dark Matter saison 2 : le trailer choisit les Dessen contre Amanda

Le premier trailer de Dark Matter saison 2 montre enfin la direction choisie par Apple TV : prolonger l’histoire des Dessen, et laisser Amanda de côté.

En bref Le trailer confirme la piste Dessen

La série dépasse désormais le roman

Amanda n’est pas au centre

Le vrai sujet, ce n’est pas juste l’arrivée d’un trailer. C’est le moment où Apple TV dit noir sur blanc, ou plutôt en images, comment Dark Matter compte continuer après la fin du livre de Blake Crouch.

Une suite qui tranche enfin

La première bande-annonce de la saison 2 est là, et elle coupe court aux hypothèses. La série repart avec la famille Dessen, pas avec une bifurcation plus latérale. Pour une adaptation de science-fiction, ce choix n’est pas anodin. Il dit que Apple TV préfère prolonger le cœur émotionnel de l’histoire avant d’explorer ses marges.

On pouvait imaginer autre chose. Mais non. Le trailer valide une continuité directe, et c’est probablement la décision la plus lisible pour un public qui a suivi la saison 1 comme un thriller intime autant qu’un récit multivers.

Le roman s’arrêtait là, pas la série

À la fin de la première saison, le physicien Jason, joué par Joel Edgerton, passait tout son temps à tenter de retrouver la bonne version de sa femme et de son fils. Une fois la famille réunie, avec Jennifer Connelly et Oakes Fegley, elle s’échappait dans The Box, ce point d’accès au multivers créé par l’expérience de Jason.

L’idée était simple, au moins sur le papier. Trouver un nouvel univers, s’y installer, reconstruire une vie. C’est donc ce fil-là que la saison 2 reprend. Et c’est là que la série commence vraiment à écrire au-delà de la fin du roman.

Amanda reste sur le bord de la route

L’autre option existait pourtant. Suivre Amanda, incarnée par Alice Braga, ce personnage happé dans le chaos provoqué par l’expérience de Dessen. Sur le plan créatif, c’était sans doute la piste la plus ouverte, peut-être même la plus intrigante.

Mais ce n’est pas celle que les équipes de Dark Matter ont retenue pour ce premier aperçu. Résultat, la saison 2 semble vouloir sécuriser sa base avant d’élargir son terrain de jeu. Pour une série qui parle de mondes possibles, c’est presque ironique. Et ça pose une question plus large : jusqu’où une adaptation peut-elle s’éloigner de son livre sans perdre ce qui la rendait forte au départ ?