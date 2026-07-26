Spawn cache un film d’animation prêt, avec Mark Hamill et Keith David

Todd McFarlane dit avoir dans ses cartons un long film animé Spawn presque terminé, déjà doublé par Mark Hamill et Keith David.

En bref Un film animé Spawn existe déjà presque entier

Mark Hamill et Keith David ont enregistré leurs voix

Sa sortie dépend encore du film live

On parle beaucoup du futur film Spawn, mais le plus concret est peut-être ailleurs. Todd McFarlane affirme avoir un film d’animation inédit de 90 minutes, quasi prêt, stocké depuis des années et jamais sorti.

C’est le genre d’histoire qui dit beaucoup d’Hollywood. Ce qui manque ici n’est pas le cœur du projet, ni même les acteurs. Le plus gros est déjà fait.

Un long métrage fantôme qui attend son moment

Selon Todd McFarlane, le film a été entièrement doublé, et les éléments visuels existent déjà, à l’exception des cellules finales. Il ne resterait qu’un peu de Foley, donc les bruitages et effets sonores, avant de confier l’ensemble à un studio pour terminer l’animation proprement dite.

Résultat ? Un objet presque fini, mais toujours invisible.

McFarlane raconte aussi s’être opposé à la production et à un avocat à la toute fin du processus. Il dit avoir finalement racheté tout le projet. Depuis, la boîte est là, littéralement prête à repartir.

Pourquoi McFarlane l’a rangé dans un carton

Le plus frappant, c’est que ce blocage semble surtout stratégique. Todd McFarlane préfère manifestement attendre la sortie du film live en développement, puis utiliser ce long métrage animé comme suite logique si la relance fonctionne.

En gros, l’animation sert de cartouche de réserve. Si le film en prises de vue réelles trouve son public, ce projet peut revenir très vite, parce qu’une bonne partie du travail est déjà derrière.

Et c’est là que l’info devient importante pour vous. Dans une époque où les studios cherchent des licences prêtes à être exploitées sur plusieurs formats, avoir un Spawn déjà doublé et presque montable, c’est rare. Pas spectaculaire en apparence, mais très concret.

Hamill en Twitch, Keith David en Spawn, et ce n’est pas anodin

Côté casting, Mark Hamill prête sa voix à Twitch, l’un des détectives. McFarlane raconte une direction d’acteur assez précise, presque à contre-courant de l’image de Hamill dans l’animation. Il ne voulait pas une performance vocale démonstrative, il voulait simplement sa voix naturelle, fatiguée, plus proche d’un flic usé que d’un personnage très composé.

Après quelques essais rejetés, Hamill aurait fini par lâcher « Donc je parle juste comme moi, c’est tout ». Et c’était exactement ce que cherchait McFarlane.

Pour Spawn, pas de surprise, mais c’est une bonne nouvelle quand même. Keith David reprend le rôle, et McFarlane explique qu’il reste sa voix de référence pour le personnage. Il ajoute que si une mise à jour de l’animation devait se faire, son premier appel irait à Keith David.

Ce dossier raconte au fond quelque chose de très actuel. Les franchises ne vivent plus seulement par un film ou une série, elles avancent par couches, parfois en veille, parfois prêtes à ressurgir d’un carton au bon moment.