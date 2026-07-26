Adam Wingard confirme enfin son univers horrifique partagé

Les fans de The Guest avaient vu juste. Adam Wingard confirme que Onslaught partage bien le même univers, avec un vrai fil rouge.

En bref Adam Wingard valide un univers horrifique partagé

Onslaught rejoint The Guest et You’re Next

La ville de Moriarty sert de lien direct

Ce n’est pas juste une théorie de fans qui survit par inertie sur les forums. Avec Onslaught, Adam Wingard confirme que ses films d’horreur forment bien un univers partagé, et ça change la façon de regarder une partie de sa filmographie.

On connaissait surtout le cinéaste pour ses détours récents chez Warner Bros., avec Godzilla vs. Kong puis Godzilla x Kong: The New Empire. Mais avant ça, il s’était bâti une réputation autrement plus rugueuse avec You’re Next en 2011 et The Guest en 2014. Bon, les amateurs d’horreur n’avaient pas inventé ces connexions par pur fantasme, ils lisaient juste très bien les indices.

Une filmographie qui se recolle d’un coup

Dans un entretien accordé à l’AP, Adam Wingard explique voir Onslaught comme la conclusion d’une trilogie avec The Guest et You’re Next. Il précise que ce n’est pas une suite directe au sens classique, sans retour des mêmes personnages, mais que le film se déroule dans le même monde. Et même, techniquement, il estime qu’on peut y voir une suite de The Guest.

C’est le genre de précision qui a l’air anecdotique, alors qu’elle ne l’est pas. D’un coup, plusieurs films qui semblaient simplement partager une sensibilité commune prennent la forme d’un ensemble narratif. Plus diffus que le modèle des franchises super-héroïques, mais pas moins intéressant.

Onslaught, faux nouveau départ et vraie suite cachée

Le nouveau film suit Adria Arjona dans le rôle de Celeste, une ancienne soldate installée dans un parc de mobile homes et marquée par son stress post-traumatique. Quand sa fille vient passer du temps avec elle, la situation bascule. Un laboratoire militaire voisin a perdu le contrôle de sa pire expérience, une escouade de super-soldats sanguinaires menée par le Boucher, incarné par Alex Pereira.

Résultat ? Celeste doit repartir en guerre pour rester en vie.

Et là, le lien avec The Guest devient limpide. Dans ce film, Dan Stevens jouait David, ancien sergent de l’armée américaine, accueilli par la famille d’un camarade décédé avant que sa vraie nature n’émerge, celle d’un produit d’expérimentations militaires sur des soldats programmés. Vu sous cet angle, Onslaught ressemble moins à un nouveau départ qu’à l’extension logique de cette idée.

Le détail qui verrouille la connexion

Le point d’ancrage le plus concret, c’est Moriarty. Adam Wingard dit que Onslaught se déroule dans la même ville que The Guest. C’est le fil rouge le plus net.

Mais il ajoute autre chose, plus intéressant encore. Pour lui, la trilogie tient aussi parce que chaque film explore une facette différente du traumatisme militaire et de ses effets sur le monde autour. Là, on sort du simple clin d’œil, on entre dans une vraie cohérence thématique.

Le cas You’re Next reste plus flou

Reste You’re Next. Son rattachement est moins évident. Les fans relevaient surtout dans The Guest un easter egg rappelant les masques animaux des tueurs de You’re Next, pas beaucoup plus.

Clairement, tout n’est pas relié avec la même précision. Mais la confirmation suffit à installer un cadre, et ce cadre compte. Onslaught sortira au cinéma le 4 septembre. Si le film tient ses promesses, on ne regardera plus les premiers films horrifiques de Wingard comme des objets isolés, mais comme les pièces d’un même système.