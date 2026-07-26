Le prequel de Weapons sur Aunt Gladys avance, les fans s’emballent

Le film centré sur Aunt Gladys est bien en écriture. Une bonne nouvelle pour les fans de Weapons, mais le pari reste risqué.

En bref Le film sur Aunt Gladys est en écriture

Zach Cregger promet mystères et virages

Le projet divise déjà les fans

Faire un prequel sur Aunt Gladys, c’est tentant. C’est aussi le meilleur moyen de ruiner une peur qui fonctionnait précisément parce qu’on ne comprenait pas tout. Et pourtant, le projet avance bien.

Un prequel confirmé, mais encore au stade du scénario

Lors d’un passage au panel Directors on Directing au San Diego Comic-Con, relayé par The Hollywood Reporter, Zach Cregger a confirmé que le film consacré à Aunt Gladys était bien en train de s’écrire. Le réalisateur explique qu’il adore ce personnage et qu’il a adoré travailler avec Amy Madigan. Surtout, il assure qu’il existe une vraie histoire à raconter sur ses origines et sur la façon dont elle est devenue la figure que les spectateurs ont découverte dans Weapons.

Le duo formé par Zach Cregger et Zach Shields, annoncé en avril pour cosigner le texte, travaille donc sur un scénario qui promet déjà des détours, des mystères et plusieurs surprises dans l’esprit de Weapons. Bon, on reste très tôt dans le processus. Mais le film n’est plus une simple rumeur.

Le vrai piège, c’est d’expliquer un personnage qui marchait par le flou

Du côté du public, l’excitation est réelle. Sur X, plusieurs fans disent en gros que Aunt Gladys était la partie la plus terrifiante de Weapons et qu’un film centré sur elle pourrait partir dans quelque chose de totalement détraqué.

Mais l’autre camp existe aussi. Et il n’a pas tort. Les prequels ont une réputation compliquée, parce qu’ils doivent éclairer sans trop démonter. Dans le cas de Aunt Gladys, son pouvoir venait aussi de ce flou, de cette présence sale et opaque qui contaminait le film sans tout révéler.

Un film né d’une idée déjà là dans Weapons

Ce qui rend le projet plus solide qu’un simple spin-off opportuniste, c’est son origine. Zach Cregger avait coupé de Weapons un chapitre consacré à Gladys avant son arrivée chez Alex Lilly. Il l’avait retiré pour ne pas casser le rythme du film, pas parce que l’idée était faible.

Résultat, le futur long-métrage repose sur une base qui existait déjà. Après la sortie de Weapons, pas mal de théories de fans ont circulé pour combler les trous. Ce prequel va forcément marcher sur cette ligne-là, entre confirmation et frustration.

La grande question que le script devra trancher

Pendant la préparation de Weapons, Zach Cregger avait donné à Amy Madigan deux passés possibles pour nourrir son jeu. Dans l’un, Gladys est une femme ordinaire qui bascule dans la sorcellerie après l’annonce d’une maladie. Dans l’autre, c’est une entité surnaturelle. Amy Madigan n’a jamais dit lequel elle avait choisi.

Et c’est là que le film se joue. Ces deux options n’emmènent pas du tout vers le même type d’horreur. Si Zach Cregger, déjà très bien installé avec Barbarian, Weapons et bientôt son Resident Evil, veut aller au bout de l’idée, il va devoir choisir sans casser la légende. C’est souvent là qu’un monstre de cinéma gagne une seconde vie, ou la perd.