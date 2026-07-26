Kratos n’a pas dit son dernier mot dans God of War

Santa Monica Studio a confirmé qu’un autre God of War centré sur Kratos est en route. Il sortira après Laufey, sans date ni détails concrets pour l’instant.

En bref Un nouveau jeu God of War avec Kratos est officiellement en préparation.

Le projet sera connecté au spin-off, mais reste encore sans date ni informations détaillées.

Santa Monica Studio veut continuer d’explorer l’univers de la saga au-delà du seul point de vue de Kratos.

Le plus gros morceau de l’actualité God of War, c’est celui-là : Kratos aura bien droit à un nouveau jeu. Pas dans God of War Laufey, et surtout pas tout de suite. Cory Barlog a confirmé qu’il arriverait après God of War Laufey et qu’il serait connecté à ce spin-off.

Kratos n’a pas dit son dernier mot

L’annonce a été faite pendant un panel de Santa Monica Studio au San Diego Comic-Con. On savait déjà que God of War Laufey mettrait en avant Faye, l’épouse de Kratos dans la saga nordique. Ce qu’on ignorait encore, c’est que le studio américain avait déjà verrouillé la suite avec un autre épisode porté par le « Fantôme de Sparte« .

C’est important, parce que ça clarifie la trajectoire de la licence. Laufey n’est pas un virage qui met Kratos au placard. C’est visiblement une pièce du puzzle avant son retour. Et pour une série qui marche beaucoup sur la continuité émotionnelle, ce détail change pas mal de choses.

Pour l’instant, c’est le brouillard total

Bon, ne vous attendez pas à un teaser caché derrière l’annonce. On ne sait presque rien. Pas de fenêtre de sortie, pas de confirmation sur le studio en charge, pas même une idée claire de l’ampleur du projet.

Même son format reste flou. Impossible de dire si ce sera un gros épisode à l’ancienne ou quelque chose de plus resserré, dans l’esprit du récent God of War Sons of Sparta. Résultat ? Le nom de Kratos est là, mais tout le reste attend encore.

Pourquoi Santa Monica Studio élargit son terrain de jeu ?

Dans les prises de parole qui ont suivi la révélation de God of War Laufey, Cory Barlog a quand même donné la ligne de conduite du studio concernant la franchise God of War. Il a expliqué à IGN que l’équipe raconterait « toujours des histoires sur Kratos », tout en voulant sortir de son seul point de vue pour permettre aux joueurs de « voir comment tout se connecte ».

Même logique dans le journal de développement publié avec l’annonce de God of War Laufey. Cory Barlog y décrit Kratos comme « le tronc de l’arbre » de la série, celui qui pousse la franchise en avant. Mais il ajoute aussi qu’il y a beaucoup d’autres personnages intéressants à explorer. En gros, God of War Laufey n’est pas une rupture, c’est une extension.

Un panel, des déclarations, et encore peu de contexte

Petit détail frustrant, aucun audio du panel n’a encore circulé. Donc il manque encore le contexte exact de cette annonce, ce qui explique aussi pourquoi elle paraît si nue.

PlayStation pourrait mettre la vidéo en ligne plus tard, comme pour le récent panel consacré à Wolverine. D’ici là, une seule certitude tient debout : Kratos reviendra. Mais il faudra d’abord passer par God of War Laufey.