Dungeon Crawler Carl tient sa première star, et c’est un choix malin

Peacock a trouvé la voix de Princess Donut pour Dungeon Crawler Carl. Et ce premier casting dit déjà quelque chose de la série.

En bref Jeff Hays sera la voix de Princess Donut

Peacock l’a annoncé au San Diego Comic-Con

Les fans y voient un signal rassurant

Choisir une première voix, ce n’est jamais anodin. Pour Dungeon Crawler Carl, Peacock a visé juste en confiant Princess Donut à Jeff Hays, un nom déjà intimement lié à la saga.

Un premier casting qui regarde les fans en face

L’annonce a été faite jeudi au San Diego Comic-Con. Jeff Hays prêtera sa voix à Princess Donut, le chat de concours qui accompagne Carl dans cette histoire d’apocalypse transformée en jeu de survie pour divertir l’univers tout entier.

Si son nom vous dit quelque chose, c’est logique. Hays n’arrive pas de nulle part, il est narrateur et producteur de la version Audible des romans. Et dans un projet comme celui-là, où la voix compte presque autant que le ton, ce genre de continuité pèse lourd.

Pourquoi ce choix compte autant

La série de Matt Dinniman a dépassé depuis longtemps le cadre du simple roman autoédité. Elle s’est étendue aux livres audio, aux webcomics, aux romans graphiques, aux jeux, avec au centre la même idée, assez folle mais redoutablement efficace, celle d’un homme et du chat primé de son ex, rescapés inattendus de la fin du monde.

Le succès des audiobooks aide à comprendre la décision. Audible cumule plus de 140 millions d’heures d’écoute pour cette version, ce qui donne à Jeff Hays une place très particulière dans l’expérience des lecteurs, ou plutôt des auditeurs.

Mais il n’y a pas que la nostalgie fan. Dungeon Crawler Carl fonctionne parce qu’il mélange science-fiction, fantasy et logique de jeu vidéo, tout en creusant quelque chose de plus rude. Plus on avance, plus le trauma de Donut et de Carl prend de la place, entre la destruction du monde qu’ils connaissaient et les horreurs traversées dans le donjon. Garder une voix familière pour un personnage aussi aimé, c’est une décision assez fine.

Une réaction fan très nette, et un vrai test pour la suite

Sur les réseaux, l’accueil a été franchement positif. Pas mal de fans expliquent qu’ils n’acceptaient pratiquement personne d’autre pour Princess Donut. D’autres poussent même l’idée plus loin et voudraient que Hays interprète tout le monde dans la série.

Et ce n’est pas juste une blague de communauté. Certains espèrent aussi l’entendre du côté de Prepotente, autre personnage très apprécié. Résultat, ce premier casting agit comme un test grandeur nature. Il montre que Peacock semble avoir compris ce que le public aime vraiment dans l’œuvre, pas seulement son concept.

Reste maintenant la grosse inconnue, la plus exposée aussi, celle de Carl. Et là, on verra si la série sait transformer un bon signal en vraie promesse durable.