Chuck Russell, réalisateur de The Mask et The Blob, est mort à 74 ans

Le cinéaste derrière The Mask, The Blob et Eraser est mort à 74 ans. Une disparition soudaine qui referme un parcours marquant entre horreur et blockbuster.

En bref Chuck Russell est mort à 74 ans

Décès soudain signalé à son domicile

Un parcours entre horreur et blockbusters

On connaît parfois mieux ses films que son nom. Et pourtant, Chuck Russell a signé une trajectoire que le cinéma populaire a peu oubliée, de The Blob à The Mask. Le réalisateur et scénariste est mort à l’âge de 74 ans.

Un nom moins célèbre que ses films

Si vous avez grandi avec le fantastique des années 1980 ou les gros succès hollywoodiens des années 1990, vous avez forcément croisé sa route. Chuck Russell a coécrit et réalisé A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors, puis mis en scène le remake de The Blob sorti en 1988.

Plus tard, il passe à une autre échelle avec The Mask, premier immense carton porté par Jim Carrey. Il enchaîne ensuite avec un autre blockbuster, Eraser, film d’action avec Arnold Schwarzenegger. Vu comme ça, le parcours est assez rare, parce qu’il traverse des registres très différents sans perdre sa patte de metteur en scène.

Une disparition soudaine, encore floue

D’après TMZ, Chuck Russell est mort de manière inattendue à son domicile. À ce stade, c’est l’élément central.

Sa famille se rend en Californie pour comprendre ce qui s’est passé. Pas mal de zones d’ombre, donc, et aucune précision supplémentaire n’a été donnée ici sur les causes de sa mort.

De l’horreur des années 1980 au grand spectacle

Ce qui compte aussi, au-delà de l’émotion, c’est la place qu’il occupait. Par ses collaborations avec le coscénariste Frank Darabont, Chuck Russell faisait partie des voix importantes du cinéma d’horreur à la fin des années 1980.

Il n’était pas seulement un artisan de studio capable d’aligner des titres connus. Il avait ce profil plus intéressant, plus mobile aussi, d’auteur populaire passé du cauchemar grotesque au pur divertissement grand public. Sa disparition rappelle un point simple, quand même, les films qui marquent une époque ne sont pas toujours signés par les noms les plus commentés, mais leur empreinte, elle, reste très visible longtemps après le générique.