God of War Laufey : la sortie est fixée au 16 février 2027

Santa Monica Studio a confirmé la sortie de God of War Laufey sur PS5. Et oui, c’est bien pour début 2027, pas dans un futur flou.

En bref Santa Monica Studio confirme la sortie de God of War Laufey en 2027.

God of War Laufey sera disponible le 16 février 2027 en exclusivité sur PS5.

Cette annonce place God of War Laufey parmi les grands rendez-vous gaming à venir.

Le flou a duré peu de temps. God of War Laufey sortira sur PS5 le 16 février 2027, une date confirmée par Santa Monica Studio pendant son panel au San Diego Comic-Con. Pour ceux qui voyaient déjà un report déguisé derrière le bandeau « bientôt », ça remet les choses à plat.

Une date, enfin du concret

L’annonce a ensuite glissé sur les réseaux sociaux via une courte vidéo. Pas de gameplay, pas de grosse mise en scène, pas même un petit indice en rab. Juste l’essentiel, la date. Et parfois, franchement, c’est ce qu’on veut.

2.16.27 pic.twitter.com/RQZov8MqGx — Santa Monica Studio – God of War Laufey (@SonySantaMonica) July 25, 2026

Ce calendrier confirme surtout une chose, God of War Laufey arrive vite. Les rumeurs parlaient déjà d’une sortie plus proche qu’on ne l’imaginait, et Santa Monica Studio vient donc valider ça noir sur blanc. Résultat, le projet passe d’un vague « coming soon » à quelque chose de tangible. Mine de rien, ça change l’ambiance autour du jeu.

Ce que l’annonce ne dit pas encore

Bon, il manque encore des morceaux importants.

Aucun prix n’a été communiqué pour l’instant. Même chose pour les précommandes, qui n’ont pas été ouvertes ni même détaillées. Si vous comptiez déjà bloquer votre exemplaire, il va falloir patienter un peu.

Et la vidéo partagée n’aide pas beaucoup plus. Elle ne montre ni séquence de jeu (rien de nouveau depuis sa présentation officielle lors du PlayStation State of Play de juin 2026), ni élément capable de donner une lecture plus précise du projet. On a la date, oui. Pour le reste, rideau.

Le panel cachait aussi un autre God of War

L’autre information qui compte, elle vient de Cory Barlog. Le responsable créatif a confirmé qu’un nouveau jeu God of War avec Kratos était en développement, et qu’il sera relié à God of War Laufey. Là, on parle d’un morceau bien plus mystérieux.

Parce que cette fois, aucune fenêtre de sortie n’a été donnée. Pas d’année, pas de saison, rien de concret. Du coup, impossible de savoir quand ce nouvel épisode débarquera réellement.

Petit point utile quand même, histoire d’éviter la confusion classique, ce projet avec Kratos n’est pas le remake de la trilogie originale de God of War. Ce sont bien deux sujets distincts. Et vu le nom de la licence, ce n’est pas le genre de détail qu’on a envie de mélanger.