Les fans du MCU spéculent sur l’énigmatique teaser Avengers: Doomsday dévoilé par Marvel

Les amateurs de l’univers Marvel s’interrogent sur le sens du récent teaser dévoilé autour d’Avengers: Doomsday. Les spéculations vont bon train, alors que Marvel entretient le mystère sur ce nouveau projet lié à ses célèbres super-héros.

Tl;dr Les frères Russo publient un teaser cryptique pour Avengers: Doomsday .

. Les fans spéculent sur Reed Richards, Moon Knight et l’intrigue.

Des annonces officielles ou nouveaux castings pourraient suivre bientôt.

Un teasing savamment orchestré autour d’Avengers: Doomsday

Rarement un simple cliché n’aura autant fait parler. Il y a quelques jours, les réalisateurs Joe et Anthony Russo, connus pour leur discrétion, ont posté sur Instagram une photo volontairement floue : on y devine à peine des signes tracés à la craie sur un tableau. Une publication accompagnée du hashtag #DoomsdayIsComing, qui a immédiatement enflammé la toile. Chez Marvel Studios, l’art du secret est élevé au rang de science, et cette nouvelle provocation ne fait qu’attiser la curiosité.

L’emballement des fans face au mystère Russo

Depuis la révélation du casting de Avengers: Doomsday en mars dernier, le silence radio sur l’intrigue laisse place à toutes les suppositions. Cette image énigmatique n’a fait qu’ajouter de l’huile sur le feu. Certains internautes sont convaincus qu’il s’agit d’un zoom sur le tableau de Reed Richards, aperçu dans la scène post-générique de The Fantastic Four: First Steps. Selon cette lecture, il pourrait tenter d’élaborer des équations pour contrer le machiavélique Doctor Doom, voire explorer le multivers – clin d’œil à ses recherches précédentes autour de Galactus. L’intérêt de Doom pour le jeune Franklin Richards, déjà suggéré dans le dernier film, donne du poids à cette théorie.

Autre piste évoquée avec enthousiasme : celle d’un lien avec les symboles de Moon Knight. Le personnage n’a plus été revu depuis sa série sur Disney+ en 2022, mais l’annulation soudaine d’une apparition d’Oscar Isaac lors du Star Wars Celebration Japan alimente les spéculations. Beaucoup espèrent retrouver Moon Knight dans le prochain blockbuster ou sa propre saison 2.

Annonces imminentes ou jeu de piste marketing ?

Ce flou artistique pourrait aussi annoncer un nouvel événement officiel autour de Doomsday. Après l’impressionnante présentation du casting retransmise en direct, Kevin Feige, patron des studios Marvel, avait promis d’autres révélations à venir. Si certains noms circulent déjà (on parle notamment de Benedict Cumberbatch, Ryan Reynolds, et bien d’autres), aucune confirmation n’est tombée jusqu’ici. La fin proche du tournage pourrait être célébrée par une nouvelle prise de parole ou un événement spécial — une tradition chez Marvel.

L’attente monte avant la prochaine révélation Marvel

À plus d’un an de la sortie prévue pour ce nouvel opus très attendu, une chose est sûre : chaque geste des frères Russo est scruté, disséqué, débattu. Ce jeu subtil entre officialisation et teasing conforte Marvel dans son habileté à tenir son public en haleine… jusqu’à ce que les réalisateurs lèvent enfin le voile sur leurs intentions.