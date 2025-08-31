La Green Lantern de Superman corrige une erreur de Ryan Reynolds vieille de 14 ans

Après quatorze ans, une erreur associée à Ryan Reynolds dans l’univers de Green Lantern trouve enfin réparation grâce à Superman. Ce correctif intervient dans les comics, redonnant cohérence et continuité à l’histoire du célèbre super-héros intergalactique.

Le virage James Gunn : un nouveau souffle pour le DCU

Il faut parfois tout recommencer pour espérer redorer un blason terni. Après des années de tâtonnements et de polémiques, DC Studios a confié les rênes de son univers cinématographique à James Gunn. Un choix audacieux, mais qui semble déjà porter ses fruits, tant le réalisateur paraît décidé à se démarquer du passé tumultueux du DC Extended Universe. Les déceptions accumulées après la sortie de Batman v Superman: Dawn of Justice avaient sérieusement écorné la réputation du studio ; la parenthèse sans Zack Snyder n’ayant offert qu’un répit illusoire.

L’émergence des Green Lanterns sur grand écran

L’ambition affichée par Gunn va bien au-delà d’une simple remise en selle de Superman. Son projet vise à enrichir l’univers en introduisant de nouveaux héros majeurs. Ainsi, dans son dernier film consacré à l’homme d’acier, il intègre des figures emblématiques comme Hawkgirl, Mister Terrific, et surtout Guy Gardner. Ce dernier, l’un des Green Lanterns terriens, permet enfin d’effacer les maladresses du film Green Lantern de 2011 porté par Ryan Reynolds. On se souvient que cette adaptation avait peiné à convaincre, aussi bien sur le plan scénaristique que visuel. La caractérisation superficielle de Hal Jordan et l’absence d’audace dans l’exploitation de son anneau avaient laissé un goût amer.

Nouvelles perspectives pour le corps des Green Lanterns

Désormais, c’est une véritable pluralité que promet le DCU : Guy Gardner ne se contente pas de faire de la figuration. Il impressionne dans Superman, multipliant les créations improbables avec son anneau — du gigantesque doigt d’honneur métallique au dispositif ingénieux neutralisant une créature titanesque. À peine effleurée dans le passé, la richesse du Corps des Green Lanterns commence à s’imposer comme un axe majeur. Gunn entend d’ailleurs aller plus loin : plusieurs personnages devraient prochainement tenir un rôle central dans les prochaines productions.

Voici ce qui attend les fans :

, future série TV, mettra en scène un duo inédit : Hal Jordan transmettant son expérience à John Stewart, jeune recrue pleine d’ambition. L’intrigue les conduira jusqu’au Nebraska – cadre inattendu pour ces justiciers cosmiques – sur fond d’enquête criminelle.

Diversité assumée : chaque Green Lantern bénéficiera enfin d’une identité propre, loin de l’uniformité regrettée en 2011.

L’avenir du DCU s’annonce pluriel et ambitieux

Si certains regrettent déjà l’époque Hal Jordan, le renouvellement paraît inévitable. John Stewart pourrait bien rejoindre une nouvelle mouture de la Justice League tandis que Guy Gardner apporte une touche décalée. Une dynamique collective qui offre aux fans une promesse rarement tenue jusque-là : celle d’un univers partagé vivant, évolutif — et résolument imprévisible.