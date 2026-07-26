The Rings of Power saison 3 donne une voix au Balrog, et ça surprend

Le Balrog parlera dans la saison 3 de The Rings of Power, avec Simon Pegg au doublage. Un choix qui pèse plus lourd qu’un simple caméo.

En bref Simon Pegg prêtera sa voix au Balrog

Trois nouveaux acteurs rejoignent la saison 3

Diffusion prévue le 11 novembre 2026

Donner une voix au Balrog, ce n’est pas juste un clin d’œil de plus dans The Rings of Power. C’est une vraie décision de lore, le genre de détail qui déplace la perception d’une créature mythique dans l’univers de J.R.R. Tolkien.

Le Balrog franchit un cap inattendu

La saison 3 de The Rings of Power confie ce rôle à Simon Pegg. Oui, la voix du démon de feu. La créature avait déjà surgi dans les saisons 1 et 2, mais cette fois, elle parlera.

Pour les habitués du Seigneur des anneaux, ce n’est pas anodin. Les débats autour des Balrogs traînent depuis des années, sur leur taille, leurs ailes, et leur capacité à s’exprimer. La série tranche au moins un point. Et franchement, ce choix dit beaucoup de la méthode de The Rings of Power, qui préfère souvent interpréter la matière de base plutôt que la contourner discrètement.

Une annonce lâchée en pleine grand-messe geek

La révélation a eu lieu pendant le panel de San Diego Comic-Con, sur la scène de Hall H. Les showrunners J.D. Payne et Patrick McKay échangeaient avec plusieurs membres du casting, sous la modération de Benjamin Walker, l’interprète de Gil-galad, quand Amazon a diffusé une featurette en salle.

C’est là que le nom de Simon Pegg est tombé. Un casting malin, parce qu’il parle autant aux fans de SF qu’aux amateurs de fantasy, avec ce mélange de familiarité et d’étrangeté qu’il faut pour une créature pareille. Reste une curiosité très concrète, le traitement de la voix. On imagine mal Pegg en l’état brut.

Trois autres arrivées pour la saison 3

Mais l’annonce ne s’arrêtait pas là. Eddie Marsan rejoint la série dans le rôle de Thrain, présenté comme le frère aîné de Durin IV, joué par Owain Arthur.

De son côté, Andrew Richardson incarnera Anárion, le plus jeune fils de Elendil, joué par Lloyd Owen, et le frère d’Isildur, incarné par Maxim Baldry. Enfin, Adam Young jouera Marnûkh, un personnage original, décrit comme un orque mystérieux qui aide les héros dans leur voyage. Là aussi, on voit la logique de la série, étendre son terrain de jeu entre figures connues et créations inédites.

Pourquoi cette saison 3 sera scrutée de près

Prime Video a fixé la diffusion au 11 novembre 2026. Ça laisse du temps, mais aussi beaucoup d’attentes.

Depuis le début, The Rings of Power prend ses aises avec la chronologie et invente certains personnages pour soutenir sa narration. Ce nouveau casting, avec un Balrog désormais parlant, pousse cette logique un cran plus loin. Ce qui se joue ici dépasse le simple effet d’annonce, la série continue de redéfinir sa place entre fidélité, adaptation et réécriture assumée. Et c’est sans doute là que cette saison 3 sera jugée.