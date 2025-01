Les Anneaux de Pouvoir saison 3 : ce que nous savons jusqu’à présent

Tout ce que nous savons jusqu'à présent sur la troisième saison de la série télévisée Le Seigneur des Anneaux: Les Anneaux de Pouvoir.

Tl;dr La saison 3 de Les Anneaux de Pouvoir n’a pas encore été officiellement annoncée mais est en préparation.

Aucune date de sortie n’est encore prévue, mais le tournage devrait commencer prochainement.

La plupart des acteurs principaux de la saison 2 sont attendus pour la saison 3.

Le retour en Terre du Milieu

Malgré l’absence d’annonce officielle, il semble que nous allons bientôt retourner en Terre du Milieu. En effet, les showrunners de Les Anneaux de Pouvoir, J.D Payne et Patrick McKay, ont évoqué le prochain chapitre de cette préquelle épique du Seigneur des Anneaux, laissant présager une troisième saison en préparation.

La montée en puissance de Sauron

La saison 2 de Les Anneaux de Pouvoir a vu Sauron devenir plus puissant que jamais, tandis que les Elfes se regroupaient et qu’un mystérieux nouveau Mage Noir suscitait des spéculations. Selon les révélations récentes de Payne et McKay, le travail sur la troisième saison a commencé il y a plusieurs mois, avant même la fin du tournage de la saison 2.

Qu’attendre de la saison 3 ?

Si l’on se base sur les événements de la saison 2, nous pouvons nous attendre à une intrigue riche et complexe pour la saison 3 de Les Anneaux de Pouvoir. Sauron est désormais à l’apogée de sa puissance, ayant pris possession des Neuf Anneaux pour les Hommes et rallié l’armée des Orcs à sa cause. De leur côté, les Elfes, bien que décimés, semblent déterminés à combattre le Seigneur des Ténèbres. Ils pourront compter sur un nouvel allié : Gandalf, qui semble prêt à affronter à la fois le Mage Noir et Sauron.

Qui reviendra pour la saison 3 ?

Malgré quelques pertes importantes au cours de la saison 2 de Les Anneaux de Pouvoir, nous nous attendons à ce que la majorité du casting principal revienne pour la troisième saison. Parmi eux, Charlie Vickers dans le rôle de Sauron ou encore Morfydd Clark dans celui de Galadriel.