La série Les Anneaux de Pouvoir fait enfin disparaître son cliché le plus frustrant

Découvrez comment la révélation de Gandalf signifie la fin du stéréotype le plus frustrant dans Le Seigneur des Anneaux.

Tl;dr L’identité du « Stranger » dans « The Rings of Power » est finalement révélée.

Le mystère de l’identité du « Dark Wizard » reste en suspens.

La série semble abandonner le trope de la « boîte à mystères » pour se concentrer sur le développement des personnages.

Le Dévoilement d’une Identité Majeure

Dans la série de Prime Video, The Lord of the Rings: The Rings of Power, le voile a enfin été levé sur l’identité du personnage mystérieux, le « Stranger ». Bien que la première saison ait fortement laissé entendre qu’il s’agissait de Gandalf, la confirmation officielle n’est arrivée qu’au final de la deuxième saison, mettant fin au principal mystère de la série.

La Fin d’un Trope Lassant

Cette révélation marque un soulagement pour les spectateurs, lassés par la surexploitation du trope de la « mystery box« . Ce procédé narratif, qui consiste à dévoiler progressivement un mystère par petites révélations, a été largement utilisé dans les deux premières saisons de Rings of Power. Il a notamment servi à masquer l’identité de certains personnages emblématiques de Tolkien, comme Sauron et Gandalf.

Un Nouveau Départ pour la Série

Maintenant que l’identité de Gandalf est établie, la série semble prête à se débarrasser de ce trope pour se concentrer sur le développement de l’intrigue et des personnages. La troisième saison de The Rings of Power devrait ainsi permettre à Gandalf de suivre sa propre histoire, notamment en recevant son propre anneau de pouvoir de Cirdan dans les prochains épisodes. De plus, la rivalité entre Gandalf et les sorciers bleus de Rhûn pourra être explorée de manière plus cohérente.

Des Mystères Restent à Résoudre

Pourtant, Rings of Power n’a pas totalement abandonné l’idée de mystère. L’identité du « Dark Wizard » reste toujours incertaine. Si ce personnage s’avère être l’un des sorciers bleus de Tolkien, cela soulèvera d’autres questions, notamment sur le sort de l’autre sorcier bleu et la nature de sa rivalité avec Gandalf.