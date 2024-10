Pourquoi l’expérience de visionnage sur Prime Video va-t-elle encore se dégrader ?

Votre expérience de visionnage sur Prime Video est sur le point de se détériorer encore plus, voici pourquoi.

Tl;dr Amazon Prime Video augmentera le nombre de publicités en 2025.

Nouveaux formats publicitaires à venir sur Prime Video.

Des réactions mitigées face à l’introduction des publicités.

Un bouleversement pour Amazon Prime Video

Les adeptes d’Amazon Prime Video pourraient être désarçonnés par l’annonce faite récemment par Amazon : une augmentation du nombre de publicités diffusées sur la plateforme de streaming vidéo. Si vous aviez déjà du mal à supporter les publicités depuis leur introduction en janvier 2024, sachez que l’expérience risque de se corser davantage.

Une décision confirmée par Amazon

En effet, Kelly Day, vice-présidente d’Amazon pour Prime Video International, a confirmé cette information au Financial Times. Selon ses propos, la « charge » publicitaire d’Amazon va « s’intensifier un peu plus en 2025 ». Cependant, aucune précision n’a été donnée quant aux territoires concernés par ce déploiement ou à l’intrusion que ces nouvelles publicités pourraient représenter.

Toujours plus de publicités : une stratégie discutable

Personnellement, je ne partage pas l’enthousiasme de Mme Day face à ces changements. Je considère que l’introduction de publicités sur la plateforme de streaming aurait dû s’accompagner de tarifs plus abordables, à l’image de ce que proposent d’autres services de streaming avec des forfaits publicitaires. Même si je continue d’utiliser le service pour accéder à certains contenus exclusifs, je peux comprendre que cette évolution puisse déplaire.

Des formats publicitaires interactifs

Il faut noter que ces changements s’accompagneront de l’introduction de nouveaux formats publicitaires. Selon le Financial Times, Amazon envisage de déployer des publicités « shoppables », des écrans de pause interactifs et des publicités triviales. Ces dernières visent à fournir des informations sur les marques et produits présentés tout en incitant les utilisateurs à ajouter ces produits à leur panier.

Les utilisateurs d’Amazon Prime Video doivent s’attendre à une expérience de visionnage plus publicitaire à partir de 2025. Si cette nouvelle peut décevoir certains, il est important de rappeler que les publicités génèrent des revenus substantiels pour les plateformes de streaming, leur permettant d’investir dans de nouveaux contenus. Reste à voir comment les utilisateurs réagiront à cette évolution.