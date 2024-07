En juin : le streaming a monopolisé plus de 40% du temps TV aux États-Unis

Combien de temps avez-vous passé à regarder la série Bridgerton ?

TL;DR La consommation en streaming atteint 40,3% aux États-Unis en juin 2024.

YouTube et Netflix sont les plateformes les plus utilisées.

L’essor des revenus publicitaires en streaming s’accélère face à la stagnation des abonnements.

L’ère du streaming établit un nouveau record

Selon les dernières données de Nielsen, le mois de juin 2024 marque un tournant majeur pour les services en streaming aux États-Unis. Ces derniers ont comptabilisé une part record de 40,3% du temps d’écran des Américains, loin devant les 27,2% pour la télévision par câble et 20,5% pour la télévision hertzienne.

YouTube et Netflix en tête

Sur l’ensemble des plateformes, YouTube a été la plus plébiscitée avec une consommation mensuelle de 9,9%, suivi de près par Netflix à 8,4%. Notons l’effet Bridgerton qui a assuré à Netflix « 9,3 milliards de minutes de visionnage durant le mois ». Les autres plateformes, Amazon Prime Video, Hulu et Disney+, se disputent les petites parts du gâteau avec respectivement 3,1%, 3% et 2%.

Le streaming sur petit écran non comptabilisé

Il est crucial de rappeler que ces statistiques concernent uniquement la consommation sur les écrans de télévision. Ainsi, les heures passées à regarder du contenu en streaming sur les smartphones et tablettes ne sont pas incluses dans ce calcul.

Publicités et abonnements, le nouveau modèle financier en streaming

Au-delà de l’audience, l’enjeu pour les plateformes de streaming est de transformer cette popularité grandissante en revenus financiers. Une étude de PricewaterhouseCoopers prévoyait ainsi que la publicité représenterait 28% des revenus mondiaux du streaming, contrairement aux 20% enregistrés en 2023.

Pour PwC, ce changement est dû à « la croissance stagnante des revenus des abonnements ». En réponse à cela, nombreuses plateformes dont Netflix, Disney+ et Amazon Prime Video ont commencé à proposer des formules hybrides avec des abonnements moins onéreux et un visionnage agrémenté de publicités. Si les prévisions de PwC se vérifient, d’autres plateformes pourraient suivre cette tendance.