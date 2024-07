Star Trek: Prodigy a été annulée par Paramount+ puis sauvée par Netflix

Produite par Alex Kurtzman, la série animée Star Trek: Prodigy suit un groupe d'adolescents extraterrestres qui découvrent un vaisseau spatial abandonné, l'USS Protostar, et l'utilisent pour explorer la galaxie tout en apprenant les valeurs de la Fédération. Guidés par une version holographique de l'Amiral Kathryn Janeway, ils embarquent dans une aventure pour échapper à leurs passés et trouver un avenir meilleur.

Après une annulation inattendue par Paramount+, la série Star Trek: Prodigy a trouvé une nouvelle maison : Netflix. Le 23 juin 2023, Paramount+ a annoncé l’arrêt de quatre séries, dont Star Trek: Prodigy. Selon un porte-parole, ces séries « ont terminé leurs diffusions sur Paramount+ et ne reviendront pas sur le service ».

Star Trek: Prodigy, créé par Kevin et Dan Hageman, est le premier dessin animé Star Trek destiné aux jeunes téléspectateurs, initiant une nouvelle génération aux idéaux de la franchise. La série a vu le retour de Kate Mulgrew dans le rôle iconique de l’Amiral Kathryn Janeway, ainsi qu’un casting vocal talentueux, dont Brett Gray, Ella Purnell, Rylee Alazraqui et Angus Imrie.

Les saisons 1 et 2 de Star Trek: Prodigy sont désormais disponibles en streaming sur Netflix. Malgré son annulation soudaine par Paramount+, la série a trouvé un nouvel élan sur Netflix, où elle a rencontré un nouveau public. Grâce à son large nombre d’abonnés à travers le monde, Netflix a permis à Star Trek: Prodigy de se hisser dans le top 10 de plusieurs pays.

On en pense quoi ?

Il est indéniable que Star Trek: Prodigy a réussi à revitaliser la franchise Star Trek pour un public plus jeune. Malgré son annulation inattendue par Paramount+, la série a su rebondir et trouver un nouvel élan sur Netflix. Son avenir reste incertain, mais le soutien des fans et les critiques positives laissent espérer une possible troisième saison. Quoi qu’il en soit, Star Trek: Prodigy a démontré que Star Trek peut évoluer et s’adapter à de nouvelles générations de téléspectateurs.