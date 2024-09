Voici le calendrier complet des épisodes de la saison 2 de ‘Rings of Power’

La deuxième saison de "The Rings of Power" est maintenant disponible en streaming sur Prime Video. Avez-vous déjà commencé à regarder les nouveaux épisodes ?

Tl;dr « The Rings of Power » saison 2 est maintenant sur Prime Video.

La série a été divisée mais a connu un important succès pour le diffuseur.

La saison 2 développe une histoire plus cohérente avec plus d’élan.

Amazon a déjà confirmé le calendrier de sortie complet pour la saison 2.

Le retour en Terre du Milieu

Après près de deux ans d’absence, « The Rings of Power » fait son grand retour pour une deuxième saison sur Prime Video. Il est enfin temps de renouer avec la Terre du Milieu.

Un nouveau souffle pour la série

« The Rings of Power » a suscité des avis partagés parmi les fans de fantasy, mais a néanmoins représenté une énorme sortie pour la plateforme de streaming. La première saison a posé les bases de ce monde épique, créant les personnages et les lieux. La saison 2, quant à elle, s’est attelée à tisser une histoire plus cohérente et dynamique.

Le personnage de Halbrand, interprété par Charlie Vickers, a été révélé comme étant le Seigneur des Ténèbres, Sauron. Au quatrième épisode, il a bien avancé dans son plan pour semer le chaos dans le royaume. Il est arrivé à Eregion et a tenté Celebrimbor de forger plus d’anneaux sous prétexte d’aider la Terre du Milieu.

Une évolution appréciée

D’après mon humble avis, cette évolution est une amélioration par rapport à la première saison, bien que j’ai apprécié les premiers épisodes. Avec un peu de chance, cette deuxième saison consolidera « The Rings of Power » comme l’une des meilleures séries de fantasy sur Prime Video.

Le calendrier de diffusion

Amazon a déjà confirmé le calendrier de diffusion complet de la saison 2 de « The Rings of Power » sur Twitter, informant poliment les fans de fantasy que nos « prochaines semaines appartiennent à Sauron ». Les épisodes 1 à 4 sont déjà disponibles en streaming, et les prochains seront diffusés chaque jeudi jusqu’au 3 octobre.

La série reviendra-t-elle pour une troisième saison ? L’avenir de « The Rings of Power » semble incertain. Bien que les créateurs Patrick McKay et JD Payne aient initialement prévu une épopée en cinq saisons, les audiences de la saison 2 pourraient changer la donne. Selon Deadline, la première de la saison 2 a connu une forte baisse d’audience par rapport à la première saison. Nous devrons attendre les annonces d’Amazon Prime Video pour en savoir plus.