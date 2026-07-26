Pourquoi le film Clayface joue déjà une partie risquée pour DC

Le prochain film du DCU mise sur un vilain mineur de Batman. Le vrai défi n’est pas l’action, mais de faire exister un film centré sur un méchant.

En bref Clayface affronte un vieux problème des films de vilains

Le film devra éviter le piège du pseudo anti-héros

DC tente un pari risqué très tôt

Les films de super-vilains ont un souci tenace. Ils demandent au public de s’attacher à un méchant, puis finissent souvent par le rendre presque héroïque. C’est précisément le test qui attend Clayface, prochain long-métrage du DCU.

Le vrai mur, ce n’est pas Batman

Sur le papier, l’idée n’est pas absurde. Un film de comics vaut souvent par la qualité de son antagoniste. Mais l’inverse, un film porté par le vilain lui-même, n’a presque jamais trouvé la bonne formule. L’exemple le plus parlant reste l’univers Spider-Man de Sony, avec Venom, Morbius, Kraven the Hunter et Madame Web, une série de films qui n’ont jamais vraiment répondu à une question simple, pourquoi devrait-on s’intéresser à eux ?

Chez DC, le bilan n’est pas beaucoup plus rassurant. Joker, salué à sa sortie en 2019, a laissé une partie des fans de comics assez froide, et le regard porté sur le film s’est durci avec le temps. Suicide Squad traîne une réputation de raté majeur du DCEU. Birds of Prey n’a pas marché, ni au box-office ni auprès de la critique. Quant à The Suicide Squad, très réussi à mon sens, il jouait davantage avec des vilains mis en position de héros qu’avec un vrai récit de méchants.

Un pari fragile dans un DCU encore jeune

Il y a aussi le contexte. Confier au troisième film du DCU un personnage de second rang lié à Batman, c’est un choix curieux. D’autant que Supergirl vient d’être un échec commercial, alors que Kara est tout de même un nom plus identifiable que Clayface.

Et ce n’est pas tout. Le film sera classé R, ce qui réduit mécaniquement son potentiel en salles. Il devra aussi raccorder une version sombre et rugueuse du personnage à celle vue dans Creature Commandos, alors que les deux sont censées ne faire qu’une.

La piste la plus solide, c’est Matt Hagen

Ce qui peut sauver Clayface, c’est ailleurs. Le film semble reprendre en grande partie l’arc « Feat of Clay » de Batman: The Animated Series, sans faire de Batman un passage obligé. Et les bandes-annonces donnent une vraie identité visuelle, assez forte, clairement prometteuse.

Surtout, cette version de Matt Hagen paraît construite autour d’une origine très empathique. C’est le bon crochet. Si le film s’encombre trop de références à Gotham ou de rappels insistants au fait que Clayface appartient au bestiaire de Batman, il risque de casser ce lien. Il faut que le public comprenne sa chute, même sans cautionner ce qu’il devient.

Le piège classique, transformer un méchant en héros

Bon, c’est là que beaucoup de films se plantent. Les soi-disant vilains de Sony ne sont presque jamais de vrais vilains. Ils tuent, oui, mais poursuivent des objectifs de héros. Même problème dans Suicide Squad ou Birds of Prey.

Pour fonctionner, Clayface doit assumer des choix moralement sales tout en gardant le spectateur accroché. Des œuvres comme Breaking Bad, Nightcrawler, Fight Club ou The Substance montrent bien la voie, suivre quelqu’un qui fait de mauvaises choses, pas un gentil repeint en sombre. Si DC y arrive, le film peut enfin donner une raison valable d’exister à ce sous-genre. Et, franchement, ce serait déjà beaucoup pour la suite du DCU.