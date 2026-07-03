Clayface rassure déjà là où les fans de DC attendaient un faux pas

Après l’échec de Supergirl, DC a besoin d’un signal fort. Les premiers retours de projection de Clayface vont dans le bon sens, avec un détail qui compte.

En bref Les premiers retours sur Clayface sont encourageants

Sa forme finale iconique serait bien au rendez-vous

DC a besoin d’un rebond après Supergirl

Le vrai test pour Clayface, ce n’était pas seulement son ton body horror. C’était sa capacité à assumer jusqu’au bout le monstre que les fans ont en tête. Et sur ce point, les premiers retours de projection ont de quoi calmer une grosse inquiétude.

D’après le compte DC Film News, qui relaie des échos d’une séance test, l’ambiance dans la salle était positive. Surtout, le personnage principal irait bien jusqu’à sa forme finale iconique. Le design serait à la fois impressionnant et franchement grotesque, avec une mâchoire asymétrique. Pour un film comme Clayface, c’est loin d’être un détail. Si l’exécution visuelle rate, tout le projet peut paraître gadget. Si elle tient, on obtient au contraire une adaptation qui a une vraie texture.

Le point qui pouvait faire dérailler le film

Ce film se vend d’abord par son idée. Un long-métrage DC classé R, centré sur l’horreur corporelle, ce n’est pas la formule la plus rassurante pour un studio qui cherche encore son rythme. Mais c’est aussi ce qui peut faire sa force.

Bon, il faut garder une réserve évidente. Une projection test ne dit jamais tout, et ces retours circulent encore de façon partielle. Reste que voir revenir cette promesse de transformation complète, avec un design décrit comme réussi, touche exactement le nerf du sujet.

DC joue gros après le trou d’air Supergirl

Le contexte n’aide pas à rester détendu. Supergirl n’a pas livré les résultats espérés par DC Studios, avec des critiques partagées puis un démarrage domestique à environ 32 millions d’euros (37,1 millions de dollars). Résultat, pas mal de questions ont émergé autour de l’avenir du DC Universe.

Peter Safran a rapidement assuré que le studio gardait confiance dans son plan de long terme. Mais quand un lancement patine, chaque projet suivant devient un thermomètre. Pas seulement un film ou une série, un signal.

Pourquoi Clayface peut vraiment changer l’ambiance

La suite arrive vite. Lanterns doit débuter en août sur HBO Max, puis Clayface est attendu en octobre. Sur le papier, les deux projets peuvent aider DC à se remettre en ligne, mais Clayface attire une curiosité particulière parce qu’il ne ressemble pas à une adaptation de comics standard.

Et c’est là que ces premiers retours comptent. Pas parce qu’ils garantissent un bon film, clairement non. Parce qu’ils suggèrent que DC ne cherche pas à lisser Clayface au point de le rendre inoffensif. Si cette piste se confirme, le studio tient peut-être moins un simple rattrapage qu’un vrai test de ton pour la suite du DCU.