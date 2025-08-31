Clayface : le décor emblématique du film relance les théories de crossover avec The Batman dans le DCU

Le lieu emblématique choisi pour le film consacré à Clayface suscite de nombreuses spéculations parmi les fans, qui espèrent y voir un possible croisement avec l’univers de Batman au sein du DCU. Les théories sur cette connexion alimentent actuellement les discussions.

Tl;dr Nouveau film Clayface démarre bientôt au Royaume-Uni.

démarre bientôt au Royaume-Uni. Le film se déroule dans un Gotham distinct de The Batman.

L’intrigue reste secrète, casting officiel très restreint.

Un tournage imminent pour « Clayface »

Au Royaume-Uni, le projet très attendu de DC Studios, intitulé Clayface, s’apprête à passer à l’action. Quelques images postées sur le réseau X par le compte DCU Brief montrent déjà des véhicules emblématiques — dont une voiture de police de Gotham à l’apparence inédite — acheminés sur le plateau. Cette observation, loin d’être anodine, alimente la curiosité autour du film tout en suggérant un choix fort : l’univers visuel de Gotham s’écarte ici nettement de celui instauré dans la saga The Batman par Matt Reeves. Un détail qui pourrait clore, au moins provisoirement, les spéculations sur une intégration croisée entre les franchises.

Nouveau visage pour Gotham City

À mesure que la production se concrétise, la question se pose : comment ce nouveau long-métrage va-t-il façonner sa propre identité visuelle ? Le réalisateur James Watkins a la tâche délicate de faire exister une version de Gotham distincte du style « réaliste et poisseux » proposé par les précédents films. Il n’est pas impossible que le film adopte un ton plus stylisé, proche des codes comics chers à James Gunn. Une première incursion cinématographique dans la Gotham du DCU aura donc lieu avant même la sortie très attendue de The Brave and the Bold, toujours en cours d’écriture.

Une intrigue sous haute confidentialité

Jusqu’à présent, le scénario demeure entouré de mystère. Toutefois, certaines fuites évoquent l’histoire d’un acteur en perte de vitesse qui, pour rester pertinent à Hollywood, expérimente une substance aux conséquences tragiques : il deviendrait alors le fameux Clayface. Ce pitch semble s’inspirer directement d’un épisode marquant de la série animée culte « Batman: The Animated Series », où Matt Hagen évoluait dans l’industrie du cinéma gothamite.

Pour clarifier la situation côté casting, seule la présence de Thomas Rhys Harries, dans le rôle-titre, est confirmée. D’après plusieurs sources spécialisées, l’actrice révélée par « Mickey 17 », Naomi Ackie, serait pressentie pour un second rôle féminin majeur.

Bruce Wayne : ombre ou absence ?

Puisque Clayface fait partie intégrante des ennemis du Chevalier Noir, beaucoup s’interrogent : verra-t-on enfin apparaître un nouveau Batman dans ce DCU relancé ? À ce stade, rien ne laisse présager qu’un tel caméo soit envisagé — si ce n’est sous forme d’une silhouette furtive. Les équipes préfèrent manifestement centrer l’attention sur leur monstre vedette plutôt que sur le futur justicier masqué.

Pour l’instant, avec le tournage imminent et des informations livrées au compte-gouttes, tout porte à croire que DC Studios entend bien gérer chaque étape médiatique afin d’éviter les fuites et surprendre son public lors du grand dévoilement.