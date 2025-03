Cet épisode animé de Batman a été interdit à cause de son contenu trop osé

L'épisode de la série animée Batman qui a été interdit pour son caractère trop osé et provocateur.

Un retour à la légèreté pour Batman

En 2008, « Batman: The Brave and the Bold » a marqué un tournant dans les aventures animées du Chevalier Noir. Suite à la gloire obtenue par « Batman: The Animated Series » grâce à ses intrigues matures et son esthétique sombre, les dessins animés de Batman avaient tendance à suivre cette voie. Cependant, « Batman: The Brave and the Bold » a pris un chemin différent, optant pour un ton plus comique pour séduire un public plus jeune tout en abandonnant les éléments sombres et noirs qui ont fait le succès de « B:TAS ».

Des héros méconnus et des censeurs frustrés

Basée sur le comic « The Brave and the Bold » qui a été publié de 1955 à 1983, l’émission voyait Batman s’allier à divers héros DC, souvent moins connus. Des personnages excentriques tels que Detective Chimp apparaissaient dans cette série plus extravagante, qui mettait également en scène des méchants obscurs comme Starro. Malgré son ton plus léger, la série a su préserver une tradition inaugurée par « B:TAS » : celle de frustrer les censeurs.

Une chanson qui fait scandale

Dans l’épisode « The Mask of Matches Malone! » de la saison 2, Batman, suite à un coup sur la tête, se prend pour le criminel Matches Malone, laissant les Birds of Prey (Catwoman, Huntress et Black Canary) à la rescousse. À un moment de l’épisode, le trio interprète une chanson pleine de sous-entendus osés sur les héros masculins et leurs faiblesses. La référence à Aquaman et à son « petit poisson » a particulièrement suscité la controverse.

Ce tollé a mené à des rapports flous sur la diffusion de l’épisode. Certains prétendent que l’épisode a été diffusé une fois puis retiré pour modification, tandis que d’autres soutiennent qu’il n’a jamais été diffusé en premier lieu. Quoi qu’il en soit, cet épisode est resté gravé dans les mémoires des fans de « Batman: The Brave and the Bold » et a marqué un moment marquant dans l’histoire des aventures animées du Chevalier Noir.