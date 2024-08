Ces incohérences dans la série animée Batman

La série animée Batman, bien que culte, présente quelques incohérences notables, allant de détails mineurs à des divergences plus significatives dans la continuité des personnages et des événements.

Une analyse critique de Batman: The Animated Series

Considéré comme l’un des joyaux de l’univers des dessins animés de Batman, Batman: The Animated Series n’est pas exempt de polémiques et d’incohérences. La série, bien qu’ayant marqué plusieurs générations de fans, présente des aspects qui peuvent sembler troublants à la réflexion.

Des histoires d’amour incohérentes et une avancée technologique irréaliste

La romance entre Batman et Batgirl, qui ont généralement une relation père-fille, a été un sujet de controverse. Bruce Timm, co-créateur de la série, a insisté sur cette relation maladroite et dérangeante qui s’est finalement concrétisée dans le canon de DCAU.

Un autre aspect incohérent est l’évolution technologique de Gotham. Entre Batman: The Animated Series et sa suite, Batman Beyond, la ville passe d’une esthétique gothique rétro à une métropole futuriste avec des technologies dignes de The Jetsons. Une telle avancée semble invraisemblable en si peu de temps.

Les incohérences de Batman et les personnages secondaires

La capacité de Batman à endurer des blessures varie de manière inexplicable selon les épisodes. Parfois, il résiste à des attaques violentes sans effort, tandis que d’autres fois, il est affaibli par des adversaires moins forts. De plus, Batman tombe souvent dans des pièges évidents, ce qui semble en contradiction avec son intellect de détective.

De plus, Robin est présenté comme étant beaucoup trop jeune pour combattre le crime. Il est suggéré qu’il n’avait que 10 ou 11 ans lorsqu’il a commencé à être Robin, ce qui semble alarmant. Enfin, les enfants ordinaires peuvent surpasser des méchants comme The Penguin, ce qui ridiculise ces personnages.