Le Clayface introduit le premier clin d’œil au Joker du DCU et suggère l’origine d’un célèbre ennemi de Batman

Le prochain film centré sur Clayface apporte un premier clin d’œil au Joker dans l’univers cinématographique DC et laisse entrevoir les origines de ce célèbre adversaire de Batman, promettant ainsi de nouveaux développements pour les fans de Gotham.

Tl;dr Premières images dévoilent l’origine de Clayface .

. Budget réduit teste la stratégie de DC Studios.

Sortie prévue le 11 septembre 2026.

Un pari audacieux pour l’univers DC

L’univers cinématographique de DC Studios s’apprête à prendre un nouveau tournant, misant résolument sur une approche « scénario et histoire d’abord ». L’objectif ? Offrir un éventail éclectique de genres et de tons, capables d’attirer un public varié tout en maintenant la cohérence d’un monde partagé. Dans cette optique, des productions ambitieuses côtoient désormais des projets plus ciblés, à l’image du très attendu Clayface, film d’horreur interdit aux moins de 17 ans, qui promet une plongée inédite dans la noirceur de Gotham.

Bandelettes et coulisses : premiers indices sur Clayface

L’agitation est déjà palpable sur le plateau où la production bat son plein. Des clichés récemment divulgués dévoilent un aperçu saisissant de Tom Rhys Harries dans le rôle de Matt Hagen, futur monstre tragique. Ces images semblent lever le voile sur l’adaptation fidèle de son origine issue des comics : un acteur défiguré à la suite d’un accident dramatique, contraint d’expérimenter des produits chimiques qui lui confèrent ses pouvoirs inquiétants de métamorphe. En témoigne la silhouette bandée quittant l’hôpital — tout droit sortie du mythique Batman: The Animated Series, dont le script s’inspire largement.

Un Gotham inédit, riche en clins d’œil

Le décor de Gotham City se précise également au fil des fuites. Véhicules inédits du Gotham City Police Department, graffiti mystérieux mentionnant « The Jokers »… Ces détails ne doivent rien au hasard : ils affirment la volonté de distinguer ce nouvel univers DCU de précédentes incarnations cinématographiques telles que celles signées Matt Reeves. Surtout, ces éléments confirment que Batman et Joker existent déjà dans cette chronologie — avant même que Matt Hagen ne devienne Clayface.

Un modèle économique à l’épreuve du feu

Derrière la caméra, le réalisateur James Watkins, épaulé par les scénaristes Mike Flanagan et Hossein Amini, tente une approche singulière : avec seulement 45 millions de dollars, bien loin des sommes allouées à un blockbuster comme Superman (225 millions). Cette stratégie soulève une question centrale : l’avenir financier du DCU repose-t-il forcément sur des méga-productions ? La réponse pourrait bien émerger ici. Pour rentabiliser ce film sombre et audacieux, il faudrait atteindre environ 110 millions au box-office — une barre nettement plus accessible que celle fixée aux mastodontes du genre. Si la recette fonctionne, elle ouvrira grand la porte à une diversité créative tout en assurant la stabilité du studio.

Le rendez-vous est donné : sortie en salles prévue pour le 11 septembre 2026.