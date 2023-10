Spawn : un retour au cinéma avec un film de super-héros horrifique

La nouvelle adaptation cinématographique de Spawn par le réalisateur américain Jason Blum sera sombre et flippante.

Durant la Comic-Con de New York, Jason Blum a affirmé que la prochaine adaptation de Spawn par Blumhouse Productions (The Forever Purge, The Black Phone, Five Nights at Freddy’s) va allier originalité et audace dans le but de surprendre les fans du comics. En développement depuis plusieurs années, le film pourrait arriver dans les salles obscures d’ici 2025.

Exclusive: While at #NYCC, Jason Blum broke down what #Spawn will add to the superhero genre, promising a clearly Blumhouse superhero movie that's edgy and original:

Le créateur de Spawn, Todd McFarlane, a été fortement impliqué dans le projet, en travaillant sur le scénario et, à un moment donné, en étant pressenti pour réaliser l’adaptation. Il a également annoncé que Jamie Foxx jouerait le personnage principal, Al Simmons, alias Spawn. Il semble également que le scénario de Spawn était presque terminé avant la grève des scénaristes aux États-Unis et qu’il pourrait être achevé plus tôt que prévu, maintenant qu’un accord a été conclu entre l’AMTPT et la WGA. Dans les comics, Al Simmons devient un assassin pour le gouvernement américain après avoir servi dans la Force Recon en tant que Marine et dans les services secrets avant d’être recruté par la CIA.

Blumhouse Productions mise sur l’horreur de Spawn

Spawn est une opportunité pour le genre super-héros d’aller au-delà de la formule du MCU (Marvel Cinematic Universe) et du DCEU (DC Extended Universe), en plongeant pleinement dans les éléments plus inspirés de l’horreur. Des projets comme The Boys et Invincible ont adopté une nouvelle approche dans le domaine, mais Spawn pourrait faire ressortir l’horreur d’une manière qui ouvrirait la porte à d’autres expérimentations. L’enthousiasme de Jason Blum pour apporter quelque chose de nouveau au genre pourrait revitaliser l’originalité de ce que les super-héros peuvent être sur le grand écran.