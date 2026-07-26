X-Men ’97 verrouille déjà sa saison 4 et change d’échelle chez Marvel

X-Men ’97 avance plus vite que prévu chez Marvel : la saison 3 est animée, la 4 se prépare déjà. Et la série vise un record maison.

En bref X-Men ’97 a déjà sa saison 3 prête

La saison 4 est déjà en préparation

La série vise un record chez Marvel

Le plus intéressant, ici, ce n’est même pas l’annonce d’une nouvelle saison. C’est le rythme. Lors du panel de X-Men ’97 au San Diego Comic-Con, Brad Winderbaum, patron de Marvel Television, a indiqué que l’animation de la saison 3 était déjà terminée, pendant que les animatics de la saison 4 sont en cours.

Un calendrier qui dit beaucoup

Pour une série animée, ce niveau d’avancement n’a rien d’anodin. Les animatics, ce sont ces versions préparatoires qui posent le découpage et le rythme des épisodes avant la finition. En gros, Marvel ne traite plus X-Men ’97 comme un joli coup nostalgique, mais comme une franchise télé installée.

Et ça change tout pour le public. Si la machine continue à ce rythme, la série pourrait adopter une cadence de sortie plus régulière, là où beaucoup de productions Marvel ont donné ces dernières années une impression plus heurtée.

Le retard n’a pas cassé l’élan

Il y avait pourtant un risque. Les deux ans entre les saisons pouvaient refroidir une partie du public, surtout pour une série portée autant par l’attachement à X-Men: The Animated Series que par sa vraie qualité d’exécution.

Mais la reprise a visiblement tenu sa promesse. Les nouveaux épisodes ont donné aux fans ce qu’ils attendaient, au point de confirmer que l’enthousiasme du départ n’était pas juste un effet de relance. Pas mal de revivals vivent sur leur générique. Celui-ci, non.

Un record en vue chez Marvel Television

Il y a aussi le signal symbolique. Quand cette quatrième salve d’épisodes arrivera, X-Men ’97 deviendra officiellement la série la plus longue de Marvel côté télévision.

Ce n’est pas un détail dans une période où le studio cherche un format plus stable pour ses productions destinées au streaming. D’autant que la série avance avec une réception critique rare, 99% pour la saison 1 et 100% pour la saison 2. Clairement, X-Men ’97 n’est plus seulement un hommage bien senti. C’est un repère pour comprendre ce que Marvel veut garder, et ce qu’il veut enfin mieux organiser, dans sa stratégie TV.